Troppi debiti: così è saltato l’acquisto dell’Everton da parte dei Friedkin. E ora può aumentare il budget per il mercato Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Colpo di scena: Friedkin ci ripensa e rinuncia all’acquisto dell’Everton. Proprio quando sembrava tutto fatto, con tanto di amichevole con la Roma (confermata) fissata per il 10 agosto prossimo.

Alla fine però i texani, dopo lunghe e attente valutazioni, hanno deciso di mollare la presa. Il comunicato apparso ieri sul sito ufficiale del club inglese ha colto tutti di sorpresa.

Ma quali sono i motivi del passo indietro da parte dei proprietari del club giallorosso? Secondo fonti statunitensi, a pesare nel dietrofront dei Friedkin sarebbero soprattutto i debiti (ammontanti a circa 200 milioni di sterline) della società nei confronti di 777 partners. Gli imprenditori hanno preferito tirarsi indietro per non rischiare di compromettere parte del proprio patrimonio.

Ma nel comunicato sorprende anche un passaggio, che svela i rapporti che intercorrono tra i texani e l’Everton: “Il Gruppo Friedkin rimarrà un finanziatore del Club ed è orgoglioso di aver svolto un ruolo chiave nel consentire la costruzione del nuovo stadio, che contribuirà a garantire un futuro luminoso sia all’Everton che alla città di Liverpool”. I texani resteranno finanziatori della Everton Stadium Development Limited, società controllata dal club e che possiede il nuovo impianto.

Friedkin, almeno per ora, tornerà a concentrare tutte le sue energie sulla Roma in attesa che possano presentarsi altre occasioni per incrementare i suoi investimenti nel calcio. Non è da escludere che possa aumentare il budget per il mercato giallorosso.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero

