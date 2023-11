TRPISOVSKY: “Miglior prestazione europea dello Slavia. Incontrare Mourinho la più grande esperienza della mia vita, tiferò per lui nel derby”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Jindřich Trpišovský, allenatore dello Slavia Praga, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Europa League che si è appena giocato alla Eden Arena contro la Roma.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei cechi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

“Abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo fatto una partita incalzante che volevamo provare già a Roma, dove non abbiamo fatto benissimo. Abbiamo mantenuto un buon equilibrio durante la partita. Il gol alla ripresa ci ha aiutati molto, Mandy sull’1-0 è rimasto in attacco. E’ la migliore prestazione europea del nuovo Slavia. E’ stata una vittoria meritata dopo l’ottima prestazione della squadra e di tutti i giocatori.”

Sono emerse le emozioni, avete giocato benissimo…

“Sono soddisfatto di aver fatto emozionare i tifosi presenti. Siamo contenti che abbiamo davanti un’altra stagione in Europa, avremo avversari difficili, ma il girone non è ancora finito, abbiamo davanti a noi altre due partite importanti. Abbiamo giocato con i sentimenti, domenica è stata brutta. Oggi ci hanno trasmesso emozioni anche dalla tribuna dopo il riscaldamento. Nella formazione base c’erano otto cechi. In passato dovevamo rallentare un po’ questa squadra, ora dobbiamo riavviarla un po’. Mi sono ricordato del documentario sul signor Mourinho (All or Nothing: Tottenham Hotspur, ndr) in cui ha detto che non vincerai nulla con i bravi ragazzi. Provod ha giocato in una posizione ibrida, potrebbe essere una soluzione ai nostri problemi a centrocampo che ultimamente non ha funzionato come volevamo. La sua prestazione di mercoledì è stata assolutamente dominante, la migliore dopo l’infortunio”

E’ contento di aver vinto contro Mourinho?

“Sono felice di aver sfidato la Roma. Conoscere un club del genere, incontrare Mourinho è probabilmente la più grande esperienza della vita. È una leggenda, l’allenatore di maggior successo della storia. Voglio ringraziarlo tantissimo tanto per aver trovato il tempo di incontrarmi dopo entrambe le partite. Domenica farò il tifo per la Roma non solo per lui, ma perchè vinca il derby”.