TUTTO SU COMO-ROMA | Le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma torna in campo dopo la lunga sosta per le nazionali e riparte da una delle trasferte più insidiose di questo avvio di stagione. Domenica 11 ottobre, alle ore 12:30, i giallorossi saranno di scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas, nella sesta giornata di Serie A.

La squadra di Gian Piero Gasperini ha raccolto 13 punti nelle prime cinque giornate ed è ancora imbattuta, dopo quattro vittorie consecutive e il 2-2 contro l’Inter prima della sosta. Il Como segue a quota 10 e vuole immediatamente reagire al primo ko stagionale, arrivato sul campo del Frosinone per 2-0. Una sfida d’alta classifica tra due squadre che hanno iniziato il campionato con ambizioni importanti e una chiara identità offensiva.

Le ultime dai campi

QUI COMO – La novità più importante arrivata dalla conferenza stampa di Fabregas riguarda Moise Kean, che non sarà della partita. L’attaccante ha riportato un problema fisico durante gli impegni con la Nazionale e dovrà restare fermo per circa sette-dieci giorni. Al centro dell’attacco toccherà quindi a Douvikas.

Fabregas dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Butez, con Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah e Álex Valle nella linea difensiva. A centrocampo Da Cunha è sicuro del posto, mentre resta aperto il ballottaggio tra Perrone e Milla per affiancarlo. Sulla trequarti il grande pericolo sarà ancora Nico Paz, con Diao a destra e Baturina favorito su Caqueret per completare il reparto alle spalle di Douvikas. Possibile anche il ballottaggio Couto-Smolcic sulla fascia destra.

QUI ROMA – Gasperini deve fare i conti con tre assenze importanti. La più pesante è quella di Mile Svilar: il portiere ha riportato una frattura da stress non scomposta al quinto dito del piede e resterà fuori per almeno un mese. Lo stesso Gasperini ha già annunciato che al suo posto giocherà Pierluigi Gollini. Non saranno disponibili neppure Bryan Cristante, fermato da un’infiammazione al ginocchio, e Konstantinos Koulierakis, reduce da una forte contusione rimediata con la Nazionale. Il greco dovrebbe comunque tornare a disposizione già dalla prossima settimana. Entrambi, così come Svilar, sono assenti dalla lista dei convocati.

Davanti a Gollini dovrebbero giocare Mancini, N’Dicka ed Hermoso. N’Dicka è favorito su Balerdi, rientrato più tardi dagli impegni con l’Argentina. Sulle fasce le indicazioni più recenti portano verso Molina a destra e Wesley a sinistra, con il brasiliano completamente recuperato. L’assenza di Cristante apre invece la strada a Marten de Roon, pronto a giocare accanto a Koné in mezzo al campo. Per l’olandese sarebbe una delle prime grandi occasioni dal primo minuto dopo l’arrivo a Roma.

In attacco Malen è pienamente recuperato e guiderà il reparto. Alle sue spalle Dybala è praticamente certo di una maglia, mentre le indicazioni dell’ultima vigilia danno Rodrigo Mora favorito su Soulé e Pellegrini. Quest’ultimo è ormai completamente recuperato: Gasperini ha sottolineato come la sosta sia stata molto utile per riportarlo alla migliore condizione, ma al momento dovrebbe iniziare dalla panchina. Soulé, invece, è rientrato più tardi dopo gli impegni con l’Argentina.

Dove vederla in TV

Como-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La partita sarà visibile tramite l’app DAZN su smart TV, smartphone, tablet, console e computer. Per gli abbonati che hanno attivato l’apposita opzione DAZN sulla piattaforma Sky, il match sarà disponibile anche su DAZN 1, canale 214. Non è invece prevista la diretta sui tradizionali canali Sky Sport. Il calcio d’inizio è fissato per le 12:30 di domenica 11 ottobre.

Il probabile risultato

Le quote aggiornate fotografano una partita in equilibrio quasi perfetto. Il successo del Como viene proposto mediamente intorno a 2.55-2.60, il pareggio oscilla tra 3.50 e 3.55, mentre la vittoria della Roma si muove anch’essa attorno a 2.60-2.65. In sostanza, per i bookmaker non esiste al momento una vera favorita.

Più netta l’indicazione sul numero di gol. L’Over 2.5 viene offerto attorno a quota 1.65-1.70, mentre il Goal, cioè entrambe le squadre a segno, scende fino a circa 1.53. Il mercato si aspetta dunque una partita aperta, coerentemente con la qualità offensiva delle due formazioni.

Anche il risultato esatto riflette questo equilibrio. Tra i punteggi più probabili, l’1-1 è attualmente quello con la quota più bassa, circa 6.50, davanti a risultati come 1-2 e 2-1. È anche il punteggio indicato come più probabile da diversi modelli statistici. La Roma arriva in condizioni generali migliori e resta imbattuta in campionato, ma dovrà affrontare una trasferta complicata senza Svilar e Cristante e contro un Como che al Sinigaglia ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque.

Probabili formazioni

COMO (4-2-3-1) – Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas.

ROMA (3-4-2-1) – Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All.: Gasperini.

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)

Assistenti: Imperiale – Baccini

IV uomo: Simone Sozza

VAR: Matteo Gariglio

AVAR: Rosario Abisso

Giallorossi.net | A. Fiorini