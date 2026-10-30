UDINESE-ROMA | Le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma cerca continuità anche lontano dall’Olimpico. Sabato 31 ottobre, alle ore 18:00, i giallorossi saranno di scena al Bluenergy Stadium contro l’Udinese di Kosta Runjaic, nella decima giornata di Serie A.

La squadra di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento dopo il 4-2 contro il Cagliari, successo che l’ha portata al terzo posto con 21 punti. Momento decisamente più complicato per i friulani, che hanno interrotto una serie di sei sconfitte consecutive con lo 0-0 di Parma, ma non segnano da tre giornate e hanno raccolto appena cinque punti nelle prime nove partite.

Le ultime dai campi

QUI UDINESE – Runjaic ha confermato le assenze di Solet, Bayo, Zanoli e Alaba. Davanti a Okoye dovrebbe quindi giocare il terzetto Abankwah-Kabasele-Palma, con Vojvoda e Kamara sulle fasce. In mezzo Karlstrom con uno tra Zarraga e Piotrowski. Davanti spazio a Zaniolo ed Ekkelenkamp alle spalle di Davis. Bertola è recuperato.

QUI ROMA – Gasperini deve ancora rinunciare a Svilar, Koné, Pellegrini e Dybala, che non è stato convocato. In porta confermato Gollini. Possibile ampio turnover in difesa, con Ghilardi, Balerdi ed Hermoso favoriti e Mancini e N’Dicka inizialmente a riposo. Sulle fasce Lulli e Wesley, mentre in mezzo dovrebbero giocare Cristante e Pisilli, con De Roon a rifiatare. Davanti confermati Soulé, Rodrigo Mora e Malen.

Dove vederla in TV

Udinese-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La partita sarà visibile tramite l’app DAZN su smart TV, smartphone, tablet, console e computer e, per chi ha attivato l’apposita opzione sulla piattaforma satellitare, anche sul canale DAZN 1. Non è prevista la diretta sui tradizionali canali Sky Sport. Il calcio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 31 ottobre.

Il probabile risultato

Le quote vedono la Roma nettamente favorita. Il successo dell’Udinese viene proposto mediamente tra 5.50 e 5.70, il pareggio oscilla tra 4.20 e 4.50, mentre la vittoria giallorossa si muove tra 1.52 e 1.57. Le probabilità ricavate dal mercato assegnano alla Roma circa il 60% delle possibilità di successo. I bookmaker si aspettano inoltre una gara con reti: l’Over 2.5 è favorito sull’Under e anche il Goal viene proposto a una quota relativamente bassa. L’Udinese attraversa però un periodo molto complicato dal punto di vista offensivo, con zero gol segnati nelle ultime tre giornate, mentre la Roma presenta il secondo miglior attacco del campionato.

Nel mercato dei risultati esatti, l’1-2 per la Roma è al momento lo score con la quota più bassa, attorno a 7.00-7.50, davanti a 1-1, 0-1 e 0-2. Considerando il netto divario di rendimento tra le due squadre ma anche le numerose rotazioni previste da Gasperini, una vittoria giallorossa di misura appare lo scenario più credibile.

Probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1) – Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All.: Runjaic

ROMA (3-4-2-1) – Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All.: Gasperini

Ballottaggi Udinese: Zarraga-Piotrowski, Vojvoda-Bertola.

Ballottaggi Roma: Balerdi-N’Dicka, Lulli-Molina, Mora-De Roon.

Indisponibili Udinese: Solet, Bayo, Zanoli, Alaba, Gueye.

Indisponibili Roma: Svilar, Koné, Dybala, Pellegrini.

Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)

Assistenti: Lo Cicero – Rossi L.

IV uomo: Daniele Chiffi

VAR: Daniele Paterna

AVAR: Gianluca Aureliano

Giallorossi.net | T. De Cortis