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UFFICIALE | Koulierakis è un nuovo giocatore della Roma: indosserà la maglia numero 33 – COMUNICATO

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Kostantinos Koulierakis è un nuovo calciatore della Roma. Ad annunciarlo è il club giallorosso con un comunicato appena apparso sul sito asroma.com che riportiamo di seguito integralmente.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. L’operazione si conclude con l’acquisto a titolo definitivo. Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di Paok e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Ha scelto la maglia numero 33. Benvenuto a Roma, Konstantinos!

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2 Commenti

  2. gli anni di Cristo, ah no non è tombola
    BENVENUTO A ROMA KOSTANTINOS

    PS secondo me ruba in poche settimane il posto a Hermoso

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