UFFICIALE | Koulierakis è un nuovo giocatore della Roma: indosserà la maglia numero 33 – COMUNICATO

Kostantinos Koulierakis è un nuovo calciatore della Roma. Ad annunciarlo è il club giallorosso con un comunicato appena apparso sul sito asroma.com che riportiamo di seguito integralmente.
“L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. L’operazione si conclude con l’acquisto a titolo definitivo. Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di Paok e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Ha scelto la maglia numero 33. Benvenuto a Roma, Konstantinos!”
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Benvenuto, KK33
Onora la sacra maglia giallorossa e ti vorremo bene.
gli anni di Cristo, ah no non è tombola
BENVENUTO A ROMA KOSTANTINOS
PS secondo me ruba in poche settimane il posto a Hermoso
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.