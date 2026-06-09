Ufficiale: la Roma affronterà il Cannes in amichevole il 26 luglio

Prende forma il programma estivo della Roma di Gian Piero Gasperini. In attesa dell’ufficializzazione completa del calendario delle amichevoli precampionato, arriva dalla Francia la conferma di un nuovo test per i giallorossi.

Sarà infatti il Cannes l’avversario della Roma nell’amichevole in programma il prossimo 26 luglio. A comunicarlo è stato lo stesso club francese attraverso i propri canali social e il sito ufficiale, pubblicando il calendario della preparazione estiva che include anche la sfida contro la formazione giallorossa.

L’incontro rappresenterà uno dei primi appuntamenti della nuova stagione romanista e consentirà a Gasperini di iniziare a verificare sul campo i progressi della squadra dopo le prime settimane di lavoro a Trigoria. L’amichevole contro il Cannes si inserisce all’interno di un’estate che il tecnico ha voluto impostare in maniera molto diversa rispetto al recente passato. Niente tournée intercontinentali e massima attenzione alla preparazione atletica e tattica, con l’obiettivo di arrivare pronti sia all’inizio del campionato sia al ritorno in Champions League.

La sfida del 26 luglio dovrebbe precedere il trasferimento della squadra in Galles, dove la Roma svolgerà una parte importante del ritiro estivo e affronterà altre amichevoli internazionali. Nei giorni scorsi è stata ufficializzata l’amichevole contro il Borussia Dortmund, che sarà l’ultima sfida dei giallorossi prima dell’inizio del campionato.

Redazione Giallorossi.net