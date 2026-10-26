UFFICIALE | La Roma blinda Lulli: rinnovo fino al 2031. Il comunicato

Adesso è ufficiale: Emanuele Lulli ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2031. Il club giallorosso ha annunciato il prolungamento dell’accordo con il giovane esterno classe 2007, una delle rivelazioni di questo inizio di stagione sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Un’intesa quinquennale che premia la crescita del diciannovenne e conferma la volontà della società di puntare su uno dei talenti più interessanti del proprio settore giovanile.

Il rinnovo arriva dopo un avvio di campionato che ha visto Lulli conquistare sempre più spazio nelle rotazioni di Gasperini, fino alla gioia del primo gol in Serie A, realizzato contro il Genoa all’Olimpico. Un percorso sorprendente, considerando che in estate l’esterno sembrava destinato a partire in prestito per trovare continuità. Il tecnico giallorosso ha invece deciso di trattenerlo, intuendone le potenzialità e trasformandolo rapidamente in una risorsa per la prima squadra.

Il comunicato ufficiale dell’AS Roma

“L’AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Lulli. L’esterno giallorosso, che in questa stagione ha esordito tra i professionisti, trovando anche il primo gol nella sfida contro il Genoa, ha firmato un accordo quinquennale fino al 30 giugno 2031. Lulli e la Roma continueranno a scrivere insieme il proprio futuro, nel segno della continuità e dell’appartenenza ai colori giallorossi. Complimenti, Emanuele!”

Il precedente accordo sarebbe scaduto nel giugno 2027. Secondo le indiscrezioni raccolte nei giorni scorsi, il nuovo contratto prevede anche un adeguamento dell’ingaggio, con uno stipendio progressivamente crescente e bonus legati alle prestazioni individuali e ai risultati della squadra. Dettagli economici che non sono stati resi noti nel comunicato ufficiale.

La firma rappresenta un altro passo nella strategia di valorizzazione del vivaio, un progetto ribadito recentemente anche dal CEO Galantic, che ha indicato proprio Lulli e Pisilli come esempi del percorso di crescita dei giovani romanisti. Un segnale importante per il presente e soprattutto per il futuro della Roma, che mette al sicuro uno dei ragazzi sui quali Gasperini ha deciso di scommettere con maggiore convinzione.

Redazione Giallorossi.net