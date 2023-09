UFFICIALE: la Roma presenta la lista Uefa, out Kristensen e Azmoun

AS ROMA NEWS – Nella serata di ieri la Roma ha ufficializzato i nomi che compongono la lista consegnata alla Uefa per la fase a gironi dell’Europa League. Confermate le assenze di Kristensen e Azmoun. Aggiunti in lista B i govan Vektal e Mannini.

LISTA A

1 Rui Patricio

2 Rick Karsdorp

4 Bryan Cristante

5 Evan Ndicka

6 Chris Smalling

7 Lorenzo Pellegrini

9 Tammy Abraham

11 Andrea Belotti

14 Diego Llorente

16 Leandro Paredes

19 Zeki Celik

20 Renato Sanches

21 Paulo Dybala

22 Houssem Aouar

23 Gianluca Mancini

24 Marash Kumbulla

37 Leonardo Spinazzola

60 Riccardo Pagano

61 Niccolò Pisilli

64 Luigi Cherubini

90 Romelu Lukaku

92 Stephan El Shaarawy

99 Mile Svilar

LISTA B

52 Edoardo Bove

59 Nicola Zalewski

63 Pietro Boer

65 Martin Vetkal

66 Mattia Mannini