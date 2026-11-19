La Roma blinda Giorgio De Marzi fino al 2031. Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto del giovane portiere classe 2007, già aggregato alla prima squadra di Gian Piero Gasperini. Un accordo a lungo termine che conferma la fiducia della società nelle potenzialità dell’estremo difensore, protagonista anche con le nazionali giovanili degli Stati Uniti.

Questo il comunicato integrale pubblicato dall’AS Roma: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Giorgio De Marzi ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno 2031. Classe 2007, l’estremo difensore è nella rosa della Prima Squadra guidata da mister Gasperini. Il 28 marzo 2026 ha debuttato con la Nazionale Under-19 degli Stati Uniti, giocando da titolare nella vittoria per 4-0 contro il Galles. E il 1° ottobre è stato schierato nella selezione Under 20, nella sfida contro il Brasile. Congratulazioni, Giorgio!”

Per De Marzi prosegue dunque il percorso di crescita a Trigoria, con la possibilità di lavorare quotidianamente al fianco dei portieri della prima squadra. La Roma sceglie di garantirgli continuità e un futuro in giallorosso, puntando su un talento ancora giovanissimo.

FONTE: AS Roma