Ultima chiamata per l’Europa

Tutto in una notte. L’ultima all’Olimpico per Claudio Ranieri, l’ultima vera occasione per la Roma di rimanere aggrappata al sogno Champions. Serve solo una cosa: vincere. Il resto si vedrà guardando cosa faranno Lazio, Juventus e tutte le altre in questa corsa folle a tre per un posto tra le grandi d’Europa.

Il destino è ancora aperto, e pensarci oggi fa impressione, perché sei mesi fa sembrava tutto perduto. Era novembre quando Ranieri ha rimesso piede a Trigoria, con una squadra depressa e senza direzione. Oggi, alla vigilia della sfida con il Milan, è ancora lì a giocarsela. Con dignità, con grinta e con il suo stile inconfondibile. In palio non c’è solo il quarto posto: c’è anche la certezza di aver completato una rimonta che avrebbe del clamoroso.

L’ultima all’Olimpico per Sir Claudio

Stasera saranno cinquecento le panchine in Serie A per Sir Claudio, e l’Olimpico lo accoglierà come merita, consapevole che sarà l’ultima volta che lo vedrà lì, in piedi davanti alla panchina della Roma. Non sarà l’ultima partita in assoluto, ma l’ultima davanti alla sua gente sì. Un addio senza proclami, senza romanticismi forzati, ma denso di significati.

Non è dato sapere che Roma vedremo in campo. L’infermeria è affollata: fuori Pellegrini e Dybala, e ora anche Dovbyk, fermatosi per un fastidio muscolare. Nonostante tutto, c’è da crederci. Perché Ranieri ci crede. E la squadra con lui.

Friedkin osservano, i tifosi pretendono

Nel frattempo, i Friedkin hanno fatto sentire la loro voce con un video emozionale diffuso sui social. Parole forti, immagini potenti. Ma la tifoseria, o almeno una sua parte, non si è accontentata: nella notte sono apparsi striscioni di contestazione, un segnale chiaro che l’appoggio incondizionato non è garantito solo dalla buona volontà.

Il futuro è ancora da scrivere, e lo sarà anche grazie a Ranieri, che avrà il compito di indicare alla proprietà il profilo giusto per raccoglierne l’eredità. Un nome su tutti: Gian Piero Gasperini. È lui il preferito di Sir Claudio, anche se il tecnico dell’Atalanta sta ancora riflettendo sul rinnovo con i Percassi.

Tutto si decide ora

Con una vittoria, la Roma si giocherebbe tutto nell’ultima giornata a Torino. In caso contrario, potrebbe restare solo la Conference League, o addirittura il nulla. Ma ogni calcolo è inutile prima del fischio finale. Stasera l’Olimpico sarà una bolgia. Il resto, lo farà la Roma. Se vorrà davvero tornare grande, questa è la serata giusta per dimostrarlo.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Romanista