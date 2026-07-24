ULTIMA ORA | Andrea Pirlo sarà il nuovo ct dell’Italia, contratto fino al 2030

La Nazionale italiana ha scelto il suo nuovo commissario tecnico. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Andrea Pirlo ha detto sì alla proposta azzurra e ha raggiunto un accordo verbale per diventare il nuovo CT dell’Italia. L’intesa prevede un contratto fino al Mondiale 2030, con l’idea di affidare all’ex centrocampista un progetto tecnico a lungo termine. Dopo i sondaggi andati a vuoto per Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, la scelta si è quindi orientata con decisione su Pirlo.
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Nei prossimi giorni sono attesi i passaggi formali. Paolo Maldini e Leonardo sarebbero pronti a ratificare gli ultimi aspetti dell’intesa nel weekend, per poi procedere con l’annuncio ufficiale. Pirlo si prepara così a tornare protagonista in azzurro, questa volta da allenatore. Dopo una carriera da calciatore vissuta ai massimi livelli, ma con una carriera da tecnico non altrettanto fortunata, l’ex regista è ora pronto ad aprire un nuovo capitolo sulla panchina della Nazionale.
🚨🇮🇹 BREAKING: Andrea Pirlo accepts the verbal proposal and he’s set to become new Italy head coach, here we go!
Pirlo said yes to long term project presented by Paolo Maldini and Leonardo.
He’s set to sign in the upcoming days, waiting for formal steps. pic.twitter.com/JEEz6wg5AI
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026
Annamo bene
Niente… tanto tra 4 anni vado in pensione e prendo la cittadinanza bulgara…
Non ci posso credere che la prima scelta dopo Guardiola e Ancelotti era Pirlo, manco se me lo confermano Maldini e Leonardo.
No, non ci sto, non mi piace proprio. Rimarremo nel limbo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.