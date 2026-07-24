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ULTIMA ORA | Andrea Pirlo sarà il nuovo ct dell’Italia, contratto fino al 2030

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La Nazionale italiana ha scelto il suo nuovo commissario tecnico. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Andrea Pirlo ha detto sì alla proposta azzurra e ha raggiunto un accordo verbale per diventare il nuovo CT dell’Italia. L’intesa prevede un contratto fino al Mondiale 2030, con l’idea di affidare all’ex centrocampista un progetto tecnico a lungo termine. Dopo i sondaggi andati a vuoto per Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, la scelta si è quindi orientata con decisione su Pirlo.

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Nei prossimi giorni sono attesi i passaggi formali. Paolo Maldini e Leonardo sarebbero pronti a ratificare gli ultimi aspetti dell’intesa nel weekend, per poi procedere con l’annuncio ufficiale. Pirlo si prepara così a tornare protagonista in azzurro, questa volta da allenatore. Dopo una carriera da calciatore vissuta ai massimi livelli, ma con una carriera da tecnico non altrettanto fortunata, l’ex regista è ora pronto ad aprire un nuovo capitolo sulla panchina della Nazionale.

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4 Commenti

  3. Non ci posso credere che la prima scelta dopo Guardiola e Ancelotti era Pirlo, manco se me lo confermano Maldini e Leonardo.

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