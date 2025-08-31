Santiago Giménez si avvicina all’addio al Milan. L’attaccante messicano, secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su X, ha aperto alla possibilità di lasciare i rossoneri ed è pronto ad ascoltare la proposta della Roma.

Nei dialoghi tra le parti prende corpo un’ipotesi già prospettata nelle ultime ore: uno scambio con Artem Dovbyk, centravanti ucraino che avrebbe già trovato un accordo con il Milan.

Le due società sarebbero quindi in contatto per valutare i margini dell’operazione, che potrebbe diventare una delle mosse più calde di questo finale di mercato. I giallorossi restano vigili e attendono sviluppi, con la prospettiva di inserire Giménez come rinforzo offensivo nell’organico di Gasperini.

ULTIMO AGGIORNAMENTO OORE 18:00 – Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, l’operazione tra Roma e Milan che riguarda Dovbyk e Gimenez si concluderebbe con uno scambio di prestiti.