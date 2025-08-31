Santiago Giménez si avvicina all’addio al Milan. L’attaccante messicano, secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su X, ha aperto alla possibilità di lasciare i rossoneri ed è pronto ad ascoltare la proposta della Roma.
Nei dialoghi tra le parti prende corpo un’ipotesi già prospettata nelle ultime ore: uno scambio con Artem Dovbyk, centravanti ucraino che avrebbe già trovato un accordo con il Milan.
🚨🟡🔴 EXCLUSIVE: Santiago Giménez opens doors to AS Roma move from AC Milan.
The swap deal with Artem Dovbyk to AC Milan can now happen — if the two clubs agree on terms.
After weeks insisting to stay at AC Milan, club plans are clearly to sell Giménez… and Santi accepts. 🇲🇽 pic.twitter.com/0zpjdwQhk6
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
Le due società sarebbero quindi in contatto per valutare i margini dell’operazione, che potrebbe diventare una delle mosse più calde di questo finale di mercato. I giallorossi restano vigili e attendono sviluppi, con la prospettiva di inserire Giménez come rinforzo offensivo nell’organico di Gasperini.
Santiago Giménez apre all’addio al Milan.
L’attaccante messicano è pronto ad ascoltare la proposta della Roma e prende corpo un possibile scambio con Artem Dovbyk che ha già un accordo con il club rossonero.
Parti in stretto contatto per provare ad avanzare nei dialoghi.… https://t.co/6QloMwpBHd
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 31, 2025
ULTIMO AGGIORNAMENTO OORE 18:00 – Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, l’operazione tra Roma e Milan che riguarda Dovbyk e Gimenez si concluderebbe con uno scambio di prestiti.
Ma di corsa!!!!!!!!!!!!!!!! Subito prima che ci ripensa.
nn ci ripensare… rimani la!
Tipo, io ti do una ciofeca a te, tu mi dai una mezza tacca a me.
Io non sono sicuro che Gimenez sia una mezza tacca tutt’altro. Per me è un ottimo attaccante, che ci farebbe molto comodo. Il Milan lo cede non perché non creda in lui ma piuttosto per i problemi che ha il ragazzo con Allegri. Farebbe bene ad entrambi i giocatori cambiare aria.
sto matrimonio nun sadda fare
La Roma si è il Feye no…quindi Gimenez stai bene a Milano!
mah…
Quindi Mancini ha dato l’ok?🤣
ahahahahaha… bellissima
Massara ha fatto un pessimo mercato, secondo me.
bah vediamo alla fine però considera che abbiamo inserito 3 titolari e vediamo El aynaoui e l’esterno che deve arrivare, abbiamo rifatto la difesa inserendo due elementi giovani ma pronti e tutto questo con 0 euro e tutto questo accontentando gasp difficile fare meglio
Coraggio, vediamo se ci fa il favore di venire a giocare a Roma …io vi giuro uno così non lo prenderei mai a prescindere dalle qualità…oltretutto non mi sembra neanche un granché
E deve pure dimagrire un po’
Spero proprio di no. Tra due morti ,preferisco che ci teniamo il nostro,e poi quest’altro pare che ce fa pure un favore😡lasciamo stare il Milan . mejo Pinamonti FORZA ROMA SEMPRE ❤️💛
Io st’operazione nun la capirei. Ma nun so io a dovella capire per fortuna!
Massara ha detto che nun la vede comunque…
non volevi venire giusto? … stai bene lì dove stai, tanto Pippa per pippa mi tengo dovbik che è meno pippa di te. il bilan non deve fare affari con noi come nessuna strisciata. Daje Roma!
A me gimenez non piace ma peggio di dovbik non può essere…
i romanisti medi (e so romanista anche io) sono una manica di incompetenti.
Dovbyk stoppa col parastinco.
Ma baciate per terra se accade e dateve na svejata.
Se la stoppasse già sarebbe qualcosa.
È che la respinge proprio.
Quindi, in 30 ore dovremmo acquistare un centrocampista, un laterale offensivo di sinistra e scambiare il centravanti. E certo e che ci vuole.
E’ un attimo…..
No ma calcola che oltre a quelli che hai citato manca il centrocampista che ci doveva fare il salto di qualità perché lo ripeto il marocchino non gioca è un panchinaro da 26 bombe non lo vede come non vede ghikardi gli preferisce Hermoso fuori ruolo … ci svegliamo qui non sono io leggete le formazioni quelli presi da Massara e non voluti da lui non giocano …
per chi lo conosce, può giocare in un ipotetico 352 punta con ferguson, che è alto ma molto mobile, andando ad imitare la coppia muriel-Zapata? in caso penso sia impossibile vederli insieme perché poi si rischia molto a tenerli entrambi insieme non avendo altri n⁰9 di ricambio, è solo x curiosità
E dei nostri chi si maschera da Muriel?
La cosa strana è..
ci si interessa del Milan e delle intenzioni di Gimenez
ma degli interessi della Roma e di Dovbyk nooo ?
Personalmente però , è uno scambio che farei , entrambi FORTI ma non campioni, se non altro Gimenez è più giovane.
___________
Fuori contesto
Un tizio sta guidando la macchina in autostrada, tranquillo.Accende la radio per passare il tempo.
– ad un certo punto si interrompe la musica e sente una voce
ATTENZIONE c’è un matto che guida CONTROMANO in autostrada
perplesso e confuso l’ uomo guarda la strada ed esclama
– Un matto ???? Qui sono tutti MATTI –
Dopo Ranieri Juric De Rossi Mourinho Fonseca Di Francesco anche GASPERINI schiera CRISTANTE titolare.
Ma non vi viene qualche dubbio ?
” qui sono tutti matti ” gente che fa l’ALLENATORE di professione
La vicenda Cristante è tanto sconfortante quanto palese: in 6 anni non siamo mai riusciti a costruire un centrocampo degno di nota che potesse relegare Cristante in panchina.
Il buon Bryan è un tuttofare affidabile, ma è uno che al massimo oscilla tra il 5.5 ed il 6.5, l’epitome della noia piatta, del tedio calcistico, dello sbadiglio compulsivo, senza mai un picco degno di nota.
Ripeto, se dopo 6 anni stiamo ancora con Cristante titolare vuole dire che questo disagio è ormai cronico e irrimediabile.
Poi se volete farlo passare x un campione, compagno ideale di Konè, beh, mi arrendo.
Su Dovbik non sono per niente d’accordo. Lui segna, l’altro non mi pare.
Su Cristante, bisogna dirlo, probabilmente la barzelletta ci può stare. Da un lato perché la concorrenza non è che sia adeguata, dall’altro perché è un buon giocatore, affidabile, integro fisicamente. Anche se ci fosse un altro centrale di livello, Cristante sarebbe comunque il dodicesimo uomo, che a fine stagione avrebbe 50 presenze.
in questi 6 anni di CRISTANTE la Roma ha giocato 4 semufinali di Coppe europee.
1 finale vinte 1 derubata.
In questi 6 anni SPESSO si e preferito fare all in sulla coppa a discapito del campionato
Spesso si e arrivati cotti infortunai o corti alla fine
Questo probabilmente per colpa di Cristante.
Complimenti anche per te guidano tutti contromano
Ma uno che preferisce il Milan alla Roma non ha senso prenderlo. E poi in serie A da Gennaio ad oggi ha fatto 0 gol. Anche no. Torna al Feyenord.
Ieri Dovbyk è entrato con un buon piglio. Poi ha sbagliato a battere a rete e da quel momento ha caracollato per il campo disinteressandosi del pallone che gli girava intorno.
Ma magari fosse che se ne va.
Hanno bisogno entrambi di cambiare aria più sarà l’ allenatore a fare la differenza ed il nostro mister è migliore. Quindi gimenez tutta la vita!
Io direi di dargli in prestito pure Ferguson il prossimo anno ah no non è nostro altrimenti era scontato
Ragazzi andatevi a vedere i numeri di Gimenez dello scorso anno tra Feyenoord e Milan, partite giocate e goals. Ha 24 anni (4 anni e passa in meno di Dobvyk), in queste prime due giornate ha segnato 2 goals, annullati entrambi per fuorigioci millimetrici. Io credo che Dobvyk ormai giochi condizionatore, tanto vale provare lo scambio.
In 30 minuti sinora giocati, Dovbik è stato due volte al posto giusto nel momento giusto. Io me lo terrei, anche perché l’altro manco vuole venire.
Ieri ero sfavorevole allo scambio, sono convinto che Dovbyk sia più forte. Ma ho capito che non ha più la testa per giocare con noi…se continua come ieri fa del male a lui, ma soprattutto alla Roma…quindi speriamo si possa fare ma solo a titolo definitivo e alla pari
Operazione che se fatta di prestiti secchi è un totale fallimento per noi, se invece fatta come scambio definitivo ovviamente il discorso è diverso e viene tutto a vantaggio nostro ma per una questione anagrafica. Forse potrebbe avere senso con prestiti con diritto di riscatto ma le probabilità che loro riscattino un Dobvyk a 29 anni per 30 milioni è veramente remota e noi avremmo due giocatori in prestito con diritto di riscatto molto alto l’anno prossimo, rischioso.
Ragionamento perfetto, non a caso è anche il mio (si scherza, ogni tanto una “zenonata” deve essere concessa a tutti).
E’ un’operazione che lato nostro, se va bene a Gasperini, deve però essere condotta a titolo definitivo.
Tutte le altre formule sono una sorta di lose-lose per noi.
Il problema è che se va bene per noi, lato Milan è lo stesso discorso all’opposto, per loro va bene il prestito, meno le rispettive acquisizioni a titolo definitivo.
Per questo, e per il poco tempo a disposizione, mi sembra un puzzle molto intricato.
Magari l’oggettivo svantaggio si potrebbe colmare concedendo al Milan una percentuale su una futura rivendita di Gimenez che ha ancora 24 anni.
Se invece hanno l’anello al naso, ancora meglio, ma purtroppo non credo.
Uno così è meglio non averlo in rosa.
Vendessero Dobyk all’estero invece che fare favori al milan.
Non in prestito perché con Gasp gimenez segnerebbe a raffica mentre dovbyk con allegri ho i miei dubbi. Magari poi gli ridiamo un giocatore rinato come già successo con Saelemaekers per riprenderci un cadavere stile abraham. Quanto meno il diritto di riscatto.
Oddio che angoscia ste trattative infinite.
Ogni giorno un cambio di idea, finisce che domani alle 19:58 firma pure uno tra George e Sancho.
Più probabile che arrivi il solo Pessina.
Forse manco quello…
Oppure nel circo che si è generato, Alle 19.58 domani firma per noi George Sancho, un simpatico metalmeccanico di 52 anni di Santo Domingo
e niente oltre ad aver fatto un mercato imbarazzante ci manca la ciliegina sulla torta di fare un altro favore al Milan
Gip,
Da amante del calcio e tifoso romanista quale sei, secondo te, quale squadra, ad oggi, ha fatto un mercato sfavillante?
Io ancora non ho capito quale sarebbe il “primo” favore che abbiamo fatto al Milan (ma sono duro io)…quello di avergli fatto godere i servigi del cheerleader per un anno a 4,5 netti di stipendio?
Continuo a ritenere che quando i meccanismi di Gasp entreranno a regime, Dovbik farà ciò che sa fare.
Piuttosto, il mitologico esterno che salta l’uomo e va dentro quando lo prenderemo?
Se Dovbik ha segnato 17 gol nella Roma della scorsa stagione, visto che non lo sostituisci con Batistuta, lo vorrei vedere in squadra che produce occasioni e ha lo sguardo sempre verso la porta avversaria
Però anche basta credere alle favole.
E credi davvero che la sua cessione non sia condivisa da Gasperini?
Dai su
Quando i meccanismi del Gasp entrerànno a regime, lo faranno senza Dovbyk.
Cos’altro vi serve per capire che a Gasp non piace ‘sto… giocatore?
si continua a parlare di centravanti e attaccante esterno, ma con la neopromossa Pisa, Kone e Cristante hanno giocato 96 minuti. A qualcuno è venuto il dubbio che forse siamo troppo scoperti a centrocampo, visto che Gasp ha fatto entrare il marocchino all’80esimo e Pisilli non lo vede proprio?
Io sono d accordo allo scambio ma patto che si metta un diritto di riscatto altrimenti non ha senso
Dare un calciatore pagato 40 mln l anno scorso per poi ritrovare lo in rosa nel 2026 non ha senso
Gimenez devi avere la possibilità di riscattarlo, ha 24 anni se fa bene lo tieni ed è adatto a gasp
Dovbyck è adatto all allenatore del. Milan invece
ogni volta che il Milan chiama per risolvere un problema la Roma gli stende i tappeti rossi
in realtà il problema ce l ha anche la Roma .., se vogliono vendere Dovbyk vuol dire che il Gasp non lo vede
A parte la questione anagrafica due conti li farei: Dobvik ultimi due anni gol 28 + 17 con la Roma mi sembra faccia 46…Gimenez 22 gol nel tostissimo campionato olandese + 5 mi pare in Italia fa 27! Poi magari non capirò niente di calcio io eh!
Perdonami, per me sono due chiaviche, ma i dati come li leggi?
23-24 gimenez 25 gol tra CL ed eredivise
24-25 gimenez 18 gol tra CL, eredivise e serie A
23-24 dovbyk 24 gol nella liga (non ha fatto coppe europee)
24-25 dovbyk 14 gol tra EL e serie A
Totale sono 43 gol gimenez e 38 dovbyk tra coppe europee e campionato, statistiche del tutto sovrapponibili considerando che dovbyk non ha giocato le coppe europee nel 23-24 col Girona.
Se valutiamo solo la serie A 24-25
Dovbyk 12 gol ogni 2400 minuti (uno ogni 200 minuti)
Gimenez 5 gol in 670 minuti (uno ogni 134 minuti)
Detto ciò, preferirei gimenez per l’età, tutto qua
andatevi a vedere Gimenez: attacco alla profondità, si muove bene sul filo del fuorigioco, usa sinistro e destro, segna di testa… Si sta ambientando in Italia, ma è giovane, ” cattivo”, con margini e con un ingaggio meno pesante. Con Gasperini i gol li fa sicuro, con Soule’ dietro e i cross dei quinti può fare caterve di gol. Dovbyk tanto impegno ma è poco reattivo, ci mette troppo a muoversi e a ingranare, anche se mi dispiace perché gli vedo del potenziale. Secondo me Gimenez può diventare quel giocatore alla Retegui che Gasp vorrebbe davanti, un centravanti grintoso, che fa pressing e si muova tanto sia per l’ attacco alla profondità ma anche per giocare di squadra
l’ unico neo è che pare che il Milan se lo riprenderà a fine stagione, ma spero che la Roma provi a opporsi perché è il giocatore adatto a Gasp e noi abbiamo bisogno solo dei giocatori utili agli schemi del mister. Spero che Dovbyk faccia qualche gol così ce lo lasciano perché è giovane e in linea col progetto tecnico
io personalmente preferirei Gimenez…’per un discorso perché lo vedo più idoneo al gioco del Gasp, per l età visto che secondo me si equivalgono come bravura,perché a 24 anni ha più esperienza internazionale e perché credo che entrambi abbiano bisogno di cambiare squadra per ritrovarsi … e per chi dice che Dovbyk ha l istinto del goal si vadano a vedere quello che si è mangiato ieri sera e quelli dello scorso anno … comunque qualsiasi scelta faccia il Gasp io la condivido perché è l unico che sa a differenza di tanti chiacchieroni
Scusate 45 gol
scambio si ma prestito no, perché fra un anno loro se ripijano un giocatore rinato e a noi ce ridanno un giocatore spompato…
Questa è una grossa incognita. Mi pare uno scambio di giocatori che hanno deluso.
Non lo so mica chi ci rimette e temo all’idea di scoprirlo in futuro.
Posso dire come me la sento? Come già detto in precedenza: Non giudico i giocatori ma se avvenisse sto scambio i Friedkin mi avrebbero fortemente deluso. 1) Perchè son convinto che in questa operazione ci guadagnerebbe solo il Milan 2) Perchè ci caliamo letteralmemente le braghe, di fronte a Tare (ex quaglie) e ad una società che ci ha da sempre ridicolizzato. 3) Possibile che in un mese non si sia riuscito a trovare un attaccante come si deve, senza arrivare a simili compromessi? Mi sembra assurdo. 4) Massara aveva dichiarato che non vi era possibilità ed invece sembra non sia cosi’. Mi spiace ma a mio avviso tutto ciò denota “mancanza di orgoglio e dignità”. Sarò stupido ma non riesco ad accettarlo. Neanche se fosse uno scambio di prestiti “Noi siamo la Roma, non dovremmo abbassarci a sti livelli”
Scambio di prestiti ?
NO.
Gasperini esalta gli attaccanti = Gimenez rivalutato e vendibile
Allegri difensivista = deprime gli attaccanti e li svaluta.
Scambio di cartellini ?
SI
Gimenez e piu giovane e percepisce un ingaggio inferiore.
____
SAELEMAEKERS noi glielo abbiam ampiante rivalutato
Abraham restituito deprezzato
NOOOOO,lo scambio di prestiti NOOOO,ma non avete imparato niente porca miseria,siete scemi?
Prestito anche no, non voglio l’ ucraino tra un anno Stra svalutato e più vecchio con un contratto monstre che blocca ogni operazione di mercato . Magari con lo stesso Gimenez che nel pieno della carriera a 25 anni è stato rivalutato da noi. A queste condizioni tengo il paracarro biondo come alternativa nella speranza che azzecchi qualche partita. In caso almeno di diritto di riscatto prendo Gimenez ogni giorno della settimana e due volte nei weekend.
scambio di prestiti demenziale
non non riusciamo proprio a capire il grande problema che ci guadagniamo o ci perdiamo nello scambio è il fatto che a gasperino dobyc non piace
Se a titolo definitivo da entrambe le parti ok senno è un altro favore al Milan gimenez pippa o non pippa ha 24 anni dobvik 29 quando te lo rimandano 30 a chi lo dai?
Prestito con diritto di riscatto…non solo prestito…in caso contrario ognuno a casa sua…dopo Abrahms – Seelemakers dobbiamo continuare a farci prendere per il naso dal Milan ?
comunque per quanto mi riguarda non mi entusiasmano ne l’uno ne l’altro…con Gimenez ci potrebbe essere qualche speranza in piu’ che possa fare bene…
Per me Dovbrik doveva essere sostituito con Krstovic, purtroppo non c’erano nei i soldi ne gli acquirenti per Dovbyk….
Nonostante tutte le difficoltà e qualcosa che sicuramente non è andato per il verso giusto ,continuo ad avere piena fiducia in Gasperini , Massara e Ranieri , cerchiamo di andare in Champions che poi senza FPF ci divertiamo….
Sempre Forza Roma 💛❤️
Che poi si parla di prestiti.
Lo valorizziamo e poi glielo restituiamo. Invece Dobyk con Allegri può solo peggioare.
Se Massara fa sta cavolata è meglio se cambi mestiere
Altra polemica interna inutile, è mejo è peggio, famo un favore al Milan, semo dilettanti….fate i bravi su, decide l’allenatore è ovvio, e quindi Dovbyk è sul mercato, semplice
Forza Grande Roma
Lo scambio di prestiti “secco”, viene da dire di 8stinto, meglio di no…Gimenez rivalutato-rivalutabile e Dovbyk che caracolla qualche volta a San Siro tra i fischi, facendo il panchinaro, e poi restituito a noi, praticamente invendibile (29 anni e ingaggio lordo, coi bonus presenze&gol, più o meno raggiungibili, oltre i 7).
Per contro: Gimenez costa di ingaggio molto di meno, non è auspicabile che continui ad avere difficoltà: sia perchè sarebbe un dramma quando prende il posto di Ferguson, sia perchè ciò non implica che Dovbyk possa andare meglio al Milan.
L’unico vantaggio probabile e rilevante di uno scambio “secco”, – oggi poco percepito (ma da vdere sull’intera stagione) -, è avere un centravanti che sappia usare i 2 piedi e stoppare il pallone (e battere a rete senza farsi riprendere da qualunque difesa della serie A)…e in 3 competizioni questo può avere un grande peso.
Ma non mi affannerei a spaccare il capello in 4 su queste valutazioni a priori: l’importante è che Gasperini possa fare le sue valutazioni.
Poi, comunque, sul buon fine dell’operazione, in questa formula “bruta”, o anche più articolata (con diritti, oppure entrambi a titolo definitivo), permangono fortissimi dubbi: c’è troppo poco tempo (e scarsa serietà milanista).
Di Marzio, poi, ci prende sempre di meno e ci fa normalmente più sprovveduti e disperati di quello che siamo in realtà…
se si fa’ lo scambio è solo perché il messicano prende un milione in meno di stipendio……. Ma in campo c’è poca differenza…. La stagione scorsa ci abbiamo guadagnato noi con saleemekers stavolta…… 🤔…non ci scommetterei
Se va come dice Di Marzio, è una gran ca@ata da parte nostra, ma spero ancora non sia così.
Capisco che il tempo è poco e i conti difficili da far quadrare in modo soddisfacente, ma allora ci teniamo Dovbyk.
Penso che pure Gasperini capirà che la prossima estate potremmo trovarci in mezzo a una strada.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.