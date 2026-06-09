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ULTIMA ORA – D’Amico si libera dall’Atalanta: in arrivo l’annuncio della Roma. I rinnovi di Mancini e Dybala le prime mosse

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L’attesa è ormai agli sgoccioli. Tony D’Amico è pronto a diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Roma e l’annuncio arriverà nelle prossime ore. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora su X, nella mattinata di oggi sarebbe stata risolta la problematica che nelle ultime settimane aveva rallentato l’insediamento del dirigente giallorosso. Il nodo da sciogliere riguardava gli ultimi dettagli del contratto che lo legava ancora all’Atalanta, questione che avrebbe finalmente trovato una soluzione definitiva.

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A questo punto manca soltanto il comunicato ufficiale. La Roma sarebbe infatti pronta a formalizzare l’inizio dell’era D’Amico tra oggi e domani, mettendo fine a una lunga attesa che aveva inevitabilmente rallentato diversi dossier di mercato. L’arrivo dell’ex dirigente dell’Atalanta rappresenta un passaggio fondamentale per la costruzione della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. I due hanno già lavorato insieme a Bergamo e condividono idee e strategie che i Friedkin ritengono centrali per il nuovo corso giallorosso.

Sul tavolo di D’Amico ci saranno subito diverse questioni urgenti. Le sue prime mosse, riferisce Fabrizio Romano, saranno i rinnovi di Paulo Dybala e Gianluca Mancini. Ma anche gli altri rinnovi e l’impellenza delle plusvalenze da effettuare entro il 30 giugno saranno temi che il ds dovrà affrontare immediatamente. Senza contare il dossier Mason Greenwood, il grande obiettivo per l’attacco romanista. Dopo giorni di attesa e trattative dietro le quinte, il momento della fumata bianca sembra finalmente arrivato. E con l’ufficializzazione di D’Amico potrà davvero prendere forma la nuova Roma targata Gasperini.

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Redazione Giallorossi.net

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13 Commenti

  11. e tutta na barzelletta quello che sta succede nella ASROMA giocatori che vengono e non vengono il DS D’Amico viene non viene non c’è se capisce più niente Gasperini che vuole i giocatori dell’Atalanta pare che c’è so solo loro ! sempre sempre sempre sempre forza Roma!

  12. “La Roma sarebbe infatti pronta a formalizzare l’inizio dell’era D’Amico tra oggi e domani, ”

    Che è più o meno la stessa cosa che leggiamo da 2 settimane 🙂
    Ma va bene, prima o poi succederà e potranno dire che avevano anticipato la notizia.

  13. La logica è questa, prima è meglio è… abbiamo tanta carne sul fuoco, rinnovi, prestiti, uscite e entrate… ma tanti soloni “giornalai” sono esauriti! Già prima di iniziare…

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