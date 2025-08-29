ULTIMA ORA – Dan Friedkin è atterrato a Roma

Arriva Dan Friedkin. La Roma si prepara a vivere giorni decisivi, dentro e fuori dal campo. Il calciomercato chiuderà ufficialmente alle 20:00 di lunedì 1 settembre 2025, e il club giallorosso è pronto a sfruttare fino all’ultimo minuto utile per completare le operazioni ancora in sospeso.

A conferma dell’attenzione massima per questa fase finale, nel pomeriggio di oggi il presidente texano è atterrato a Ciampino alle ore 15:00. Il presidente romanista sarà in città per seguire da vicino le mosse della società in queste ore caldissime che precedono il gong del mercato.

Ma non c’è solo il mercato. La Roma è attesa anche da un impegno sul campo: sabato 30 agosto i giallorossi giocheranno la seconda giornata di Serie A all’Arena Garibaldi contro il Pisa. Una trasferta che arriva in un momento delicato, con Gasperini che dovrà mantenere alta la concentrazione del gruppo nonostante le inevitabili distrazioni delle trattative.

Tra mercato e campionato, dunque, la Roma si prepara a un weekend intenso, con la presenza di Friedkin a rappresentare un segnale di vicinanza e controllo diretto sulle sorti del club.

