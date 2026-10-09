ULTIMA ORA | I Friedkin mettono in vendita l’Everton: pronti a uscire con l’acquirente giusto

Il Friedkin Group ha messo in vendita l’Everton. A riportarlo è David Ornstein di The Athletic, una delle firme più autorevoli del calcio inglese e tra i giornalisti più affidabili quando si parla di operazioni societarie e di mercato.

La notizia è stata rilanciata dallo stesso Ornstein sui propri profili social con una formula molto chiara: “Everton put up for sale by The Friedkin Group”. Tradotto: l’Everton è stato messo sul mercato dalla proprietà statunitense.

La precisazione successiva è però fondamentale. I Friedkin non avrebbero alcuna intenzione di accelerare verso una cessione a qualsiasi costo: TFG sarebbe pronto a uscire completamente dal club soltanto se e quando emergerà l’acquirente ritenuto giusto, cioè un soggetto capace di garantire all’Everton un ulteriore passo in avanti. Nel frattempo la proprietà continuerà a fornire pieno sostegno alla società inglese, dopo averne stabilizzato la situazione e completato il trasferimento nel nuovo stadio. È proprio questo il passaggio sottolineato da Ornstein: i Friedkin hanno prima lavorato per rimettere il club su basi più solide, e ora sono disponibili ad ascoltare offerte per la cessione totale.

La mossa arriva dopo che il gruppo statunitense aveva già avviato la ricerca di nuovi investitori. In un primo momento l’ipotesi sembrava riguardare soprattutto l’ingresso di capitali attraverso quote di minoranza. Adesso, invece, lo scenario si è allargato: la vendita completa dell’Everton è diventata una possibilità concreta. Questo non significa che esista già un compratore o che la trattativa sia in fase avanzata. Al momento, infatti, non risultano accordi chiusi né un soggetto individuato. Ma il cambio di posizione è significativo: il Friedkin Group è disposto a valutare l’uscita totale dal club inglese.

La fonte, inoltre, rende l’indiscrezione particolarmente pesante. David Ornstein è il Football Correspondent di The Athletic, dopo una lunga esperienza a BBC Sport, ed è considerato uno dei riferimenti più solidi del giornalismo calcistico britannico per mercato, proprietà e operazioni societarie. Per questo la notizia va considerata molto più di una semplice voce. Resta ora da capire se e quando arriverà l’offerta capace di convincere i Friedkin a lasciare definitivamente l’Everton. Fino a quel momento, Friedkin continuerà a sostenere il club, ma il cartello “for sale” è ufficialmente comparso sulla porta.

FONTE: The Athletic