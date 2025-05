ULTIMA ORA: il jet dei Friedkin è atterrato a Firenze

Un vai e vieni continuo che sfugge ad ogni previsione quello del jet dei Friekdin negli ultimi giorni. Ieri pomeriggio l’aereo personale dei texani aveva raggiunto Pisa da Londra dopo aver fatto un breve scalo a Ginevra. La sosta in Toscana, però, è durata molto poco con il jet che in serata è poi ritornato nuovamente nella capitale inglese.

Oggi, invece, la destinazione è cambiata: da Londra, infatti, l’aereo ha raggiunto Firenze dove è atterrato intorno alle 16:45. Si attendono nuovi sviluppi per la questione allenatore: un altro viaggio in Toscana potrebbe far pensare ad un tecnico della zona (Palladino si è dimesso poche ore fa dalla guida della Fiorentina).

Al momento in pole per la panchina resta Gian Piero Gasperini, che avrebbe già dato il suo ok alla Roma ed è in attesa di avere un contatto diretto con la proprietà americana per la fumata bianca.