ULTIMA ORA | Koné, niente Francia: Zidane lo lascia fuori. E ora cambia lo scenario per il Sassuolo

Manu Koné non è stato convocato dalla Francia. Il centrocampista della Roma non figura nella lista diramata dal commissario tecnico Zinedine Zidane per le prossime sfide di Nations League contro Italia e Turchia. Una decisione legata alle condizioni fisiche del giallorosso, ancora impegnato nel recupero dall’infortunio muscolare rimediato contro il Real Madrid.

Koné sperava di poter tornare in campo già domani contro il Sassuolo, anche per dimostrare di essere pronto a rispondere alla chiamata dei Bleus. La Roma, però, ha sempre preferito la prudenza, senza voler accelerare il rientro di uno dei giocatori più importanti della rosa. Ora, con la mancata convocazione, viene meno anche l’incognita degli impegni internazionali.

Il francese ha ripreso soltanto parzialmente il lavoro con il gruppo e la sua presenza contro il Sassuolo resta in forte dubbio. Gasperini e lo staff medico valuteranno fino all’ultimo se inserirlo almeno tra i convocati, ma la possibilità di un nuovo forfait rimane concreta.

La mancata chiamata di Zidane permette comunque alla Roma di gestire il recupero senza le pressioni della nazionale, sfruttando eventualmente la sosta per riportare Koné alla migliore condizione. L’obiettivo è riaverlo al cento per cento alla ripresa del campionato, quando i giallorossi saranno attesi dagli impegni contro Parma e Paris Saint-Germain.

Redazione Giallorossi.net