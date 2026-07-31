Manca ormai soltanto l’annuncio ufficiale, ma Konstantinos Koulierakis può già essere considerato un nuovo giocatore della Roma. Secondo quanto riferito in questi minuti da Fabrizio Romano, il difensore centrale greco ha firmato l’accordo che lo legherà al club giallorosso, completando così anche l’ultimo passaggio formale dell’operazione.

L’affare, già definito tra Roma e Wolfsburg nelle scorse ore, è quindi stato perfezionato anche con la firma del calciatore. Per il centrale ellenico, 22 anni, si apre così una nuova avventura in Serie A dopo l’esperienza in Bundesliga. A questo punto resta soltanto da definire il programma del suo arrivo nella Capitale.

Koulierakis è infatti atteso a Roma nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e completare gli ultimi adempimenti burocratici prima dell’annuncio ufficiale da parte del club. Gasperini si prepara così ad accogliere il rinforzo individuato per completare il reparto difensivo, con la Roma che aggiunge alla propria rosa un centrale mancino giovane ma già protagonista sia in Bundesliga sia con la nazionale greca.

Queste le cifre dell’affare, snocciolate dal giornalista Filippo Biafora: la Roma verserà 16,5 milioni più 1,5 di bonus nelle casse del Wolfsburg e i tedeschi manterranno anche il 20% sulla futura rivendita.