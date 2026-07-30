La Roma accelera anche per la fascia destra. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il club giallorosso ha presentato un’offerta da 25 milioni di euro al Feyenoord per Givairo Read, uno dei giovani terzini più promettenti del calcio europeo. La trattativa è entrata nel vivo: la Roma sta lavorando anche per trovare l’intesa con il giocatore, mentre sul classe 2006 resta forte la concorrenza del Nottingham Forest, che ha già presentato due offerte agli olandesi, entrambe respinte.

Nato nel 2006, Read è un terzino destro olandese che abbina grande esplosività, qualità tecnica e personalità. Nonostante la giovane età, viene considerato uno dei migliori prospetti nel suo ruolo in Eredivisie e ha già vestito la maglia delle nazionali giovanili olandesi. L’eventuale arrivo di Read si inserirebbe perfettamente nella rivoluzione delle corsie laterali voluta da Gian Piero Gasperini.

Con Angelino destinato al Deportivo La Coruña e Salah-Eddine vicino all’Olympiacos, la Roma è alla ricerca di almeno due esterni. Dopo l’acquisto di Wesley dello scorso anno, Read rappresenterebbe un altro investimento importante per il presente e soprattutto per il futuro, confermando la volontà del club di puntare su profili giovani ma già pronti per il calcio di alto livello.