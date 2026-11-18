Parma-Roma, arriva finalmente il via libera per i tifosi giallorossi. Dopo giorni di attesa e il rischio concreto dell’ennesimo divieto di trasferta, è arrivata la comunicazione ufficiale del club capitolino: il settore ospiti dello stadio Tardini sarà aperto anche ai residenti nella regione Lazio, purché in possesso della tessera del tifoso.

Questa la nota diffusa dall’ufficio stampa della Roma: “Settore ospiti del Tardini aperto ai residenti della regione Lazio con tessera del tifoso. Nelle prossime ore verranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti”.

Scongiurato dunque il divieto totale di trasferta che aveva tenuto con il fiato sospeso i sostenitori romanisti. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva rimandato la decisione al CASMS, mentre la vendita dei biglietti era rimasta bloccata in attesa delle disposizioni delle autorità competenti. La Roma si era attivata per cercare di evitare un nuovo stop ai propri sostenitori.

Ora si attendono soltanto i dettagli della prevendita, con orari, prezzi e modalità di acquisto che saranno resi noti nelle prossime ore. Sabato 21 novembre, alle ore 18, la squadra di Gasperini potrà dunque contare anche sul sostegno dei propri tifosi nella trasferta contro il Parma, primo appuntamento dopo la sosta per le nazionali.

Redazione Giallorossi.net