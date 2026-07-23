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ULTIMA ORA | Pisilli si ferma: problema muscolare, attesi gli esami. Salterà il Trastevere

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Nuovo problema fisico in casa Roma dopo lo stop di Vaz. Niccolò Pisilli ha accusato un problema muscolare e non sarà disponibile per l’amichevole di oggi alle 18:00 contro il Trastevere. Nelle prossime ore sono attesi gli esami strumentali, che dovranno chiarire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero del centrocampista.

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Lo riferisce il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo in questi minuti. Per Gian Piero Gasperini arriva dunque un’altra tegola in questa fase del ritiro: al momento, in mezzo al campo, resta a disposizione il solo Cristante, oltre al giovane Bah aggregato dalla Primavera, in attesa dei rientri di Koné ed El Aynaoui.

Redazione Giallorossi.net

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4 Commenti

    • Kawa, la rosa è di 25 giocatori,
      chiato che sarebbe meglio averne 5, pure 6,
      ma al momento ne hai 4 per due ruolo.
      In avanti a sinistra nessuno per 2 ruoli.
      Laterale sinistro forse Angelino e basta.
      Vice Malen Dovbyk forse.
      Prima di arrivare a investire a centrocampo direi che ne vuole…..

    • Formulerei la domanda diversamente “sempre convinti che non passeremo ogni tanto a giocare a tre in mezzo al campo”…..

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