ULTIMA ORA – Ranieri arriva nel ritiro inglese, lungo colloquio con Gasperini

Dopo essere mancato per l’amichevole contro l’Aston Villa di due giorni fa a causa di problemi con il volo, Claudio Ranieri finalmente ha raggiunto la Roma in ritiro in Inghilterra a St. George’s Park.

L’ex tecnico giallorosso ha seguito l’allenamento odierno della squadra e ha avuto un lungo colloquio con mister Gian Piero Gasperini sul terreno di gioco.

Sir Claudio, ex allenatore e ora Senior Advisor del club per volere dei Friedkin, sarà presente per la sfida di domani contro l’Everton alle 16:00 ora italiane.