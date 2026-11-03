ULTIMA ORA | Roma, allarme portieri contro il Manchester United: Gollini a rischio, pronti Vásquez e De Marzi

Nuovo problema tra i pali per la Roma in vista della sfida di Champions League contro il Manchester United. Anche Pierluigi Gollini sarebbe infatti a rischio per la partita europea a causa di un problema alla schiena.
Come riporta Fabrizio Romano, la presenza del portiere resta dunque in dubbio e, in caso di forfait, Gian Piero Gasperini sarebbe costretto a valutare una soluzione alternativa per la formazione titolare.
La prima possibilità porta a Devis Vásquez, che potrebbe essere scelto dal primo minuto. L’altra opzione è rappresentata dal giovanissimo Giorgio De Marzi, classe 2007, anche lui candidato a difendere la porta giallorossa.
La situazione di Gollini resta quindi da monitorare nelle ore che precedono Manchester United-Roma. A riferire dell’incertezza sul portiere e delle possibili alternative è Sky Sport.
ma porcooo qua e porco laaaa’
ma te pare!!!?
Aldilà delle competenze del 3º e 4º portiere, rimane il problema della fiducia dei difensori: Vasquez e De Marzi possono anche essere dei fuoriclasse, ma siccome non giocano mai non possono trasmettere la fiducia al reparto difesa, ed è lì che deve lavorare Gasperini in queste ore. Speriamo non sia niente di grave per il buon Gollini.
in due settimane siamo passati da come facciamo a giocare co gollini a come facciamo a giocare senza gollini
* la fiducia ‘necessaria’
n o n c e s e c r e d e !
Noooo, Manchester porta sfiga, oh!
guarda se dopo Svilar adesso mi devo preoccupare che non gioca Gollini!!!
Rega’ questi so gatti neri, altro che.
speriamo bene in un recupero di Gollini, senno e un grossissimi problema. Purtroppo c e la maledizione dell Old trafford, se ben mi ricordo anche nel 2007 avevamo la squadra dimezzata con assenti i migliori.Gollini riprenditi e sempre Forza Roma!
Spirito di Julio Sergio vieni in soccorso
Come credo nelle favole sto colombiano sara’ l eroe stasera. FRS
Positivi regà , non ci facciamo scoraggiare da questa cosa , per una partita può giocare anche il terzo portiere , non deve fare 10 partite , deve fare una grande partita questa sera , stop. Questo potrebbe mettere in guardia ancora di più la squadra e farla giocare ancora con più attenzione e tigna . Questa sera alle 18 si saprà chi giocherà se giocherà Vasquez forza Vasquez !
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.