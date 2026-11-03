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ULTIMA ORA | Roma, allarme portieri contro il Manchester United: Gollini a rischio, pronti Vásquez e De Marzi

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Nuovo problema tra i pali per la Roma in vista della sfida di Champions League contro il Manchester United. Anche Pierluigi Gollini sarebbe infatti a rischio per la partita europea a causa di un problema alla schiena.

Come riporta Fabrizio Romano, la presenza del portiere resta dunque in dubbio e, in caso di forfait, Gian Piero Gasperini sarebbe costretto a valutare una soluzione alternativa per la formazione titolare.

La prima possibilità porta a Devis Vásquez, che potrebbe essere scelto dal primo minuto. L’altra opzione è rappresentata dal giovanissimo Giorgio De Marzi, classe 2007, anche lui candidato a difendere la porta giallorossa.

La situazione di Gollini resta quindi da monitorare nelle ore che precedono Manchester United-Roma. A riferire dell’incertezza sul portiere e delle possibili alternative è Sky Sport.

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12 Commenti

  2. Aldilà delle competenze del 3º e 4º portiere, rimane il problema della fiducia dei difensori: Vasquez e De Marzi possono anche essere dei fuoriclasse, ma siccome non giocano mai non possono trasmettere la fiducia al reparto difesa, ed è lì che deve lavorare Gasperini in queste ore. Speriamo non sia niente di grave per il buon Gollini.

  9. speriamo bene in un recupero di Gollini, senno e un grossissimi problema. Purtroppo c e la maledizione dell Old trafford, se ben mi ricordo anche nel 2007 avevamo la squadra dimezzata con assenti i migliori.Gollini riprenditi e sempre Forza Roma!

  12. Positivi regà , non ci facciamo scoraggiare da questa cosa , per una partita può giocare anche il terzo portiere , non deve fare 10 partite , deve fare una grande partita questa sera , stop. Questo potrebbe mettere in guardia ancora di più la squadra e farla giocare ancora con più attenzione e tigna . Questa sera alle 18 si saprà chi giocherà se giocherà Vasquez forza Vasquez !

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