ULTIMA ORA | Sassuolo, Berardi e Volpato ko: saltano la Roma

Brutte notizie per il Sassuolo a poco più di 24 ore dalla sfida contro la Roma. Domenico Berardi e Cristian Volpato salteranno la partita di domani sera all’Olimpico per infortunio. Ad annunciarlo è stato direttamente Alberto Aquilani durante la conferenza stampa della vigilia.

Interrogato sulle condizioni dei due giocatori, il tecnico neroverde ha escluso il loro impiego contro i giallorossi. Un doppio forfait pesantissimo, soprattutto quello di Berardi, principale riferimento tecnico e offensivo del Sassuolo. Il numero 10 era atteso tra i titolari, ma un problema fisico lo costringerà a fermarsi. Non sono ancora stati precisati l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Niente ritorno all’Olimpico nemmeno per l’ex romanista Cristian Volpato, già assente contro la Fiorentina per un problema muscolare. Aquilani dovrà dunque ridisegnare il reparto offensivo, nel quale restano disponibili Laurienté e Sebastiano Esposito.

Per il Sassuolo si tratta di un’altra complicazione in un momento già molto difficile. I neroverdi arrivano da quattro sconfitte consecutive, con ben 16 gol subiti, e domani dovranno provare a invertire la rotta senza due pedine importanti. Una notizia che potrebbe favorire la Roma di Gasperini, chiamata a ripartire immediatamente dopo la delusione di Manchester.

Redazione Giallorossi.net