ULTIMA ORA – Sky Sport: “I Friedkin si affidano ad agenzie straniere, sondati Terzic e Lampard”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti da Sky Sport sul prossimo allenatore che dovrà prendere il posto sulla panchina della Roma al posto di Ivan Juric, esonerato dopo il kappaò contro il Bologna.

Stando a quanto sostiene l’emittente satellitare in questi minuti, i Friedkin si sono affidati ad agenzie straniere per individuare il nome del prossimo tecnico: sembra dunque allontanarsi l’ipotesi di un nome italiano per la panchina giallorossa.

I nomi sondati dalla proprietà romanista nelle ultime ore sono sicuramente due: Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund, e Frank Lampard, con un passato nel Chelsea. Ancora però nulla sarebbe stato deciso da parte dei Friedkin.

Fonte: Skysport.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!