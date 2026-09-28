STADIO ROMA | Arrivato il via libera: Sessa annuncia l’autorizzazione unica. Gualtieri: “Cantieri a inizio 2027, pronto in tre anni”

Il via libera tanto atteso è arrivato. Il commissario straordinario del Governo per gli stadi di Euro 2032, Massimo Sessa, ha annunciato il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma a Pietralata, al termine della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria. Un passaggio destinato a entrare nella storia del club giallorosso e che chiude la parte fondamentale dell’iter amministrativo iniziato anni fa per trasformare il progetto della nuova casa romanista in un’opera concretamente realizzabile.
Prima di fare il suo ingresso alla riunione, Sessa aveva già lasciato intendere quale sarebbe stata la direzione della giornata: “È un qualcosa che parte negli anni ’80 con l’ex presidente della Roma Dino Viola. Oggi finalmente c’è la certezza di fare qualcosa che fa bene alla città, alla tifoseria e fa bene a tutti. Abbiamo la proiezione moderna di uno stadio che sarà aperto e vivo 365 giorni all’anno”. Parole che acquistano ora un significato ancora maggiore dopo l’annuncio dell’autorizzazione unica, arrivato al termine di un procedimento che ha coinvolto circa cinquanta enti istituzionali e tecnici. Il progetto aveva già ottenuto nei giorni scorsi anche il parere favorevole della Soprintendenza nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale, seppure accompagnato da prescrizioni sulla tutela del verde e dei reperti archeologici presenti nell’area.
Non significa che le ruspe entreranno a Pietralata già domani. La Roma dovrà ora recepire nel progetto le prescrizioni e le raccomandazioni emerse durante la Conferenza dei Servizi e completare la documentazione necessaria per arrivare alla fase esecutiva. Ma il salto compiuto oggi è enorme: viene superato il grande ostacolo autorizzativo attorno al quale ruotava l’intera operazione. Il cronoprogramma resta ambizioso, con l’obiettivo di completare il progetto definitivo entro la fine dell’anno e aprire i cantieri nella primavera del 2027, per arrivare alla conclusione dei lavori entro il 2031 e candidare il nuovo impianto anche a ospitare Euro 2032.
Il progetto prevede uno stadio da 60.605 posti, con una Curva Sud da circa 23mila spettatori, all’interno di un intervento più ampio destinato a trasformare il quadrante di Pietralata. Un investimento complessivo enorme, pensato non soltanto per le partite della Roma ma per creare, nelle intenzioni del club, un impianto attivo durante tutto l’anno. Proprio Sessa ha insistito su questo concetto, parlando di una struttura moderna e “viva 365 giorni all’anno”.
Il sindaco di Roma Gualtieri HA commenta così il buon esito della conferenza dei servizi: “Questo è il primo grande e nuovo impianto che farà fare un salto di livello a livello calcistico a Roma e che rappresenta una riqualificazione importante di un pezzo della nostra città. Ora ci sono le condizioni per procedere speditamente e aprire i cantieri all’inizio del 2027 e in tre anni avere lo Stadio pronto perchè il cantiere dura precisamente due anni e mezzo e quindi lo stadio potrebbe essere pronto anche nel 2029″.
È un traguardo che la Roma insegue da oltre quarant’anni. Dal sogno di Dino Viola ai tentativi delle proprietà successive, fino al progetto portato avanti dai Friedkin. Tante volte la nuova casa giallorossa era sembrata vicina, altrettante volte il percorso si era fermato davanti a ostacoli politici, amministrativi o progettuali. Stavolta la differenza è sostanziale: l’autorizzazione è arrivata e il progetto può entrare nella fase che conduce davvero alla costruzione. Pietralata non è più soltanto il luogo scelto per uno stadio futuro. Da oggi è il luogo nel quale la Roma può cominciare concretamente a costruire la propria nuova casa.
Redazione Giallorossi.net
evvai!! 😊😊😊😊
E quindi vuole li sordi e poi vuole anche un posto fisso attraverso cui decida su quali giocatori debbano giocare oppure acquistare. Ma anche no.
Scusate, ho sbagliato post.
Chissà come si sentirà oggi Virginia Raggi, la sindaca del no a tutto, stadio, Olimpiadi, formula 1…
😆
Zeno tocca resiste un altro paio d anni 😂😂
ma sì alla funivia dai 😁😁🤣🤣
La Raggi disse no al primo progetto ma sì al secondo; che non fallì dunque per causa sua, ma perché Marino fu silurato da quella che in teoria era la sua stessa parte politica.
Giusto per puntualizzare 😉
Raggio non era contro lo stadio ma contro le speculazioni edilizie……….ma vallo a spiegare a chi non vuole capire
@me stesso – me so confuso coi tempi storici, chiedo venia e mi ritiro col capo cosparso di cenere 😀
Però bellissime le utilissime ciclabili dove passa meno di una bici al giorno e che riduce parcheggi e aumenta il traffico
Antonello
come no era contro speculazioni? e Io sono Elon Musk.
Incredibile che c’e ancora chi difende quella e il suo partito
Se la memoria non m’inganna i piu’ grandi oppositori dello Stadio ai tempi di Pallotta, erano un certo De Vito e Berdini Il primo venne accusato di aver ricevuto alcune tangenti da Parnasi, e si beccò 8 anni e passa di carcere, il secondo è sparito dalla Circolazione. A tutto questo la Raggi, confessò in Tribunale (sotto giuramento) che lei era contraria alla costruzione dello Stadio fin dall’inizio Insomma solita storiaccia tutta italiana
Dajeeeeee
E’ fatta
…quando ci entro. 😅👍
❤️🧡💛
Come detto nell’altro post, sono moderatamente ottimista.
Non dubito che assisteremo ad azioni di disturbo anche fisiche (confido in un’adeguata sorveglianza dei futuri cantieri), ma almeno fino a qui -passo fondamentale- ci siamo arrivati, ed è già dove nessuno era mai riuscito a spingersi prima.
Ohhh! Una bella notizia !
daje Roma daje
cominciate a tremare spero di vederlo prima che muoio daje forza Roma
🏟🏟🍾🍾🎉🎉🥳🥳💰💰🤣🤣
e dajeeeeeee.
sfr. ❤️🧡💛
Finalmente ci sarà una vera Casa
i posti sono pochi.
Dopo quaranta anni di ostacoli, te permetti pure de parla perché i posti sono pochi forse perché di più non te lo avrebbero permesso magari, comunque se hai paura di non entrare FATTE L’ABBONAMENTO NON CE. STA MAI BENE UN PIFFERO
ma voi parlate a vanvera oppure parlate con cognizione…ci sono standards urbanistici da rispettare, parcheggi verde e viabilità…non è che se hai un terreno immenso puoi decidere di fare qualsiasi tipo di struttura nel suo interno.L’Italia è un Paese problematico per via di una legislazione molto problematica con norme assurde.Ora mettiamoci anche a criticare una Presidenza che ha fatto un miracolo su Roma dove tutti e dico tutti i Presidenti hanno fallito,almeno questo merito dateglielo
Anche se fosse da 80.000 sarebbero pochi..
Perché in un Roma – Real Madrid per esempio sarebbe pieno anche da 100.000
Tuttavia si stanno basando su 3 fattori..
1).. La più importante, andare incontro alle richieste del comune, quindi la parte politica
2).. Gli 80 sold out sono fatte da 64 mila spettatori, quindi stanno andando incontro a quella media
3).. Il prezzo dei biglietti, sarà di gran lunga più alto, questo influirà anche sulle presenze
Forza Roma
Un pensiero a Verdone che dovrà uscire dalle mura Aureliane e farsi 15 km di macchina per andare “fuori Roma” 😂😂😂
🧡❤️ Dajeeee!
Mamma mia veramente, quella sua uscita mi ha fatto un po’ di tristezza.
Io se (e sottolineerò “se”, finché non lo vedrò costruito e usufruito) avremo la nostra casa con un po’ di buona volontà potrò andarci a piedi, come si evince dal mio nick 🙂
coi tempi d’oggi, spero di arrivarci a vederlo
FINALMENTE DAJE ROMA!!
se si arriverà veramente alla costruzione dello stadio di proprietà questa diventerà la Presidenza più importante che abbia mai avuto la Roma… Molti presidenti ci hanno provato ma nessuno è mai riuscito nell’ intento… Lo Stadio è ben più importante di un singolo scudetto o coppa… Lo Stadio sono le fondamenta per strutturare una Società con possibilità economiche maggiori.
Aleluia!!!!
capisco che non sia possibile, ma se oggi Roma inter costava 60€ ( per me in 4 sono 240€) quanto costerà nel nuovo stadio ? i prezzi sono veramente alti
…e se sono troppo alti non ci si va…a me piace la Maserati…però ammazza quanto costa..
In effetti potrebbero essere al limite prezzi sensati per il NUOVO stadio, non per l’Olimpico con la pista di atletica che se stai in curva ti pone a minimo 50 metri dall’azione… speriamo bene, io già non me lo posso permettere ora, figuriamoci se li aumenteranno… anche se una partita nel nuovo stadio andrò certamente a vederla mi sa tanto che mi dovrò limitare a quella.
Dajeeee.. per me è tanti come me.. abbonato da 40 anni .. si va in una casa nuova.. perché lo stadio per me è una seconda casa.. per questo dico grazie presidente.. ancora no per la squadra che vorrei.. ma per lo stadio si💪💪🧡❤️🧡❤️🧡
scusate la prudenza “cosmica” ma stappero’ la boccia di champagne che ho nel frigo da tempo immemore solo quando vedrò le prime ruspe accendersi…purtroppo ho sempre paura che i poteri forti del nord s’inventano qualcosa di sporco fino all’ultimo (es. vicenda Sensi-russi…)
tu sei ottimista io per li stessi motivi stapperò quando sarò seduto al mio posto con l’arbitro che fischia l’inizio della prima partita nel nuovo stadio
@ErCaciara
nun te fanno entra’ a boccia de champagne…
ci condisci l’insalata
ecco una buona notizia!!! bene gualtieri che ha rispettato gli impegni
Caltagirone ha perso
Bòòòniiiiii… state bòòòniiiiiii…. ha ancora tempo di fare danni diretti o indiretti!
Calm & chalk, come diceva quello.
però c’ha rotto gli zebedei fino all’ultimo, ostacolando questo progetto da sempre visto che non sarebbe stato lui a costruirlo… Dico bene?
facciamo qualcosa sono mesi che mando messaggi 60 Mila posti è poco per Roma e la Roma, a parte la curva di 20 e passa Mila tifosi il resto sarà per pochi e carissimo. è un’operazione di business. ma perché solo 60 Mila? quando va male è pieno l’olimpico se come tutti speriamo saremo stabili per lo scudetto e giocarsi anche la Champions ne servono almeno 80 Milà. ci rendiamo conto che è un problema? umuna volta che lo facciamo che sia adeguato alla tifoseria di Roma
Evidentemente di più non si poteva fare. Magari problemi di cubatura? di impatto ambientale?
Però ragazzi cerchiamo di essere contenti almeno una volta….
i 60 mila vanno in base a standards urbanistici da rispettare… parcheggi verde e viabilita… non è che se hai un terreno immenso puoi decidere di costruire quanto ti pare ma ci sono parametri a cui devi sottostare che riguardano tanti fattori
direi perché probabilmente 60000 è il massimo possibile
Quando ci sarà l’appello dei tifosi all’inaugurazione del nuovo stadio a Pietralata,
Zenone? Presente.
Costi quel che costi,una mattana la potrò sempre fare prima di schiodare.
resoconto veloce.Primo anno rata finanziamento per costi vivi commissioni dell’1% di Placement fee di circa 70.000 mila euro ed un canone per i 90 di diritto di superfice da pagare al Comune di Roma di 66.000 Eruo l anno portera una rata (definirla rata è un errore) di 48 mln l anno mentre i Ricavi da stadio compreso tutto Parcheggi Sponsor altre attivita nei primia anni sara di circa 155 mln l’anno.. quindi un gap positivo di circa 100 mln..negli anni la rata si abbassa ed i ricavi aumentano
finalmente il nuovo stadio
Non lo stadio, tutto sarà per i ricchi. Come le case, la benzina, la sanità e tutto il resto. Agli altri, purtroppo, l’abbonamento alle piattaforme e il wifi a prezzi modici. Senza contare che il tifo popolare – Inghilterra docet – è visto come una seccatura. In questa ottica 60.000 posti mi sembrano addirittura generosi. Pensavo meno (ancora purtroppo). Tra venti anni nelle grandi città allo stadio ci potranno andare, di norma, i turisti e gli invitati delle multinazionali.
Se è per questo anche le piattaforme, che aumentano -di molto- il prezzo ogni anno, iniziano a essere roba per ricchi o quasi. Io che ricco non sono (ma nemmeno povero) e ho tutte quelle che servono per vedere la Roma in campionato e in coppa, arriverò con buona probabilità entro 4-5 anni al punto in cui dovrò decidere a quale rinunciare.
Habemus Stadio
Visto che è stato affrontato il tema della politica, vorrei ricordare che nel corso della Prima Repubblica fu approvato un provvedimento che poneva un tetto al prezzo dei biglietti di curva. Ovviamente saltato con la Seconda Repubblica ove, di fatto, andare allo stadio è diventato affare da ricchi, visti i salari da fame. In un Paese ove le famigerate scuole calcio costano un occhio della testa. Ma sembra che a nessuno interessino questi temi, vedo…
Non è un diritto sancito dalla costituzione quello di andare allo stadio, chi può ci va e chi non può nisba.
Immagino che si punterà molto a pacchetti di fidelizzazione con forti sconti per chi si impegnerà per anni.
I biglietti per le singole partite, se ce ne saranno, costeranno un occhio della testa.
Quindi tutto normale, perfetto, lo sport del popolo, il calcio, diventato uno sport d’elite. Poi lamentiamoci se il calcio italiano ormai fa ridere il mondo, mi raccomando…
E luce fu..💫
Ottima notizia!
Io, se vedo che iniziano i lavori, vado a fare il tifo per gli operai per incitarli a finirlo al più presto. Non vedo l’ora!
3 anni non ci credo manco se lo vedo… usciranno terme, ville, tombe… diciamo tra i 4 e i 5, ma va bene così!
Mi chedo dopo questa faticaccia per ottenere tutti i permessi da 50 enti ,come si fa a progettare uno stadio da 60.605 posti, dove i circa 23mila spettatori della SUD sono tutti abbonati e altrettanti abbonati sono sparsi per il resto dello stadio? Restano 15mila posti per chi può vedersi 4/5 partite l’anno e per questi sarà una battaglia che vinceranno solo i giovani visto che i 70enni hanno poca dimestichezza per accaparrarsi un biglietto sul WEB. Stadio per una elitè.
Habemus stadium, forse…..
Per quanto mi riguarda, l’unica cosa che avrebbe un impatto maggiore sulla storia della Roma sarebbe la vittoria di una Champions o un filotto di scudetti, entrambi al momento al di fuori di ogni ragionevole previsione. Quindi, con questo stadio, i Friedkin hanno probabilmente svolto il compito più importante della loro presidenza. Ci daranno una casa che con ogni probabilità sopravviverà al loro “mandato”, e probabilmente pure a molti di noi tifosi.
Sono commosso.
grandi passo avanti evidente
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.