STADIO ROMA | Arrivato il via libera: Sessa annuncia l’autorizzazione unica. Gualtieri: “Cantieri a inizio 2027, pronto in tre anni”

Il via libera tanto atteso è arrivato. Il commissario straordinario del Governo per gli stadi di Euro 2032, Massimo Sessa, ha annunciato il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma a Pietralata, al termine della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria. Un passaggio destinato a entrare nella storia del club giallorosso e che chiude la parte fondamentale dell’iter amministrativo iniziato anni fa per trasformare il progetto della nuova casa romanista in un’opera concretamente realizzabile.

Prima di fare il suo ingresso alla riunione, Sessa aveva già lasciato intendere quale sarebbe stata la direzione della giornata: “È un qualcosa che parte negli anni ’80 con l’ex presidente della Roma Dino Viola. Oggi finalmente c’è la certezza di fare qualcosa che fa bene alla città, alla tifoseria e fa bene a tutti. Abbiamo la proiezione moderna di uno stadio che sarà aperto e vivo 365 giorni all’anno”. Parole che acquistano ora un significato ancora maggiore dopo l’annuncio dell’autorizzazione unica, arrivato al termine di un procedimento che ha coinvolto circa cinquanta enti istituzionali e tecnici. Il progetto aveva già ottenuto nei giorni scorsi anche il parere favorevole della Soprintendenza nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale, seppure accompagnato da prescrizioni sulla tutela del verde e dei reperti archeologici presenti nell’area.

Non significa che le ruspe entreranno a Pietralata già domani. La Roma dovrà ora recepire nel progetto le prescrizioni e le raccomandazioni emerse durante la Conferenza dei Servizi e completare la documentazione necessaria per arrivare alla fase esecutiva. Ma il salto compiuto oggi è enorme: viene superato il grande ostacolo autorizzativo attorno al quale ruotava l’intera operazione. Il cronoprogramma resta ambizioso, con l’obiettivo di completare il progetto definitivo entro la fine dell’anno e aprire i cantieri nella primavera del 2027, per arrivare alla conclusione dei lavori entro il 2031 e candidare il nuovo impianto anche a ospitare Euro 2032.

Il progetto prevede uno stadio da 60.605 posti, con una Curva Sud da circa 23mila spettatori, all’interno di un intervento più ampio destinato a trasformare il quadrante di Pietralata. Un investimento complessivo enorme, pensato non soltanto per le partite della Roma ma per creare, nelle intenzioni del club, un impianto attivo durante tutto l’anno. Proprio Sessa ha insistito su questo concetto, parlando di una struttura moderna e “viva 365 giorni all’anno”.

Il sindaco di Roma Gualtieri HA commenta così il buon esito della conferenza dei servizi: “Questo è il primo grande e nuovo impianto che farà fare un salto di livello a livello calcistico a Roma e che rappresenta una riqualificazione importante di un pezzo della nostra città. Ora ci sono le condizioni per procedere speditamente e aprire i cantieri all’inizio del 2027 e in tre anni avere lo Stadio pronto perchè il cantiere dura precisamente due anni e mezzo e quindi lo stadio potrebbe essere pronto anche nel 2029″.

È un traguardo che la Roma insegue da oltre quarant’anni. Dal sogno di Dino Viola ai tentativi delle proprietà successive, fino al progetto portato avanti dai Friedkin. Tante volte la nuova casa giallorossa era sembrata vicina, altrettante volte il percorso si era fermato davanti a ostacoli politici, amministrativi o progettuali. Stavolta la differenza è sostanziale: l’autorizzazione è arrivata e il progetto può entrare nella fase che conduce davvero alla costruzione. Pietralata non è più soltanto il luogo scelto per uno stadio futuro. Da oggi è il luogo nel quale la Roma può cominciare concretamente a costruire la propria nuova casa.

Redazione Giallorossi.net