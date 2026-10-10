ULTIMA ORA | Svilar, problema a un dito: la presenza contro il Como è in dubbio

Tiene in apprensione la Roma la situazione di Mile Svilar alla vigilia della sfida contro il Como. Il portiere giallorosso ha accusato un problema a un dito e la sua presenza nella gara di domenica è al momento in dubbio.

Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, con il passare delle ore sarebbe diminuito l’ottimismo sulle condizioni dell’estremo difensore. Le prossime valutazioni saranno quindi decisive per capire se Gian Piero Gasperini potrà contare regolarmente su Svilar dal primo minuto oppure se sarà costretto a valutare un’alternativa tra i pali.

La situazione resta dunque da monitorare fino all’ultimo. Alla vigilia della trasferta del Sinigaglia, il portiere diventa uno dei principali dubbi di formazione della Roma, già costretta a fare a meno di Bryan Cristante.

Redazione Giallorossi.net