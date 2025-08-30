ULTIMA ORA – Tsimikas arriva oggi a Ciampino alle 15:30: visite mediche e firme con la Roma

Kostas Tsimikas, 29 anni, si appresta a diventare un nuovo terzino sinistro della Roma.
Il giocatore del Liverpool viaggerà a breve verso la Capitale: il suo arrivo è previsto per le 15:30 di oggi, quando il suo aereo atterrerà a Ciampino. Lo riferisce in questi minuti il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo su X.
Tsimikas ha sempre aperto al suo trasferimento in giallorosso, che ora diventerà realtà: il terzino mancino arriva in prestito secco, con ingaggio interamente coperto dalla Roma. Per lui visite mediche e firme previste nel pomeriggio di oggi.
Difesa a posto, c’è un mix di tutto: esperienza, classe, prospetti.
buono può diventare anche il titolare
forza Kostas
Benvenuto anche a te. Dai cuore e polmoni alla Roma !
Ci penserà Gasperini a levargli di dosso qualche crosta di ruggine.
La sosta arriva a cacio.
Alla ripresa sarà in rampa di lancio.
Questo sono i buoni acquisti ( anche se solo prestito secco ) . Serietà, corsa e voglia di vestire la maglia della Roma. Ottimo innesto passato sottotraccia.
Questo è un giocatore, serio, adesso abbiamo una difesa completa, a basso costo ma ben strutturata. Io cambierei Hermoso con Baschirotto e sarei più che felice… Benvenuto Καλώς ήρθες (Kalós írthes).
hermoso con Baschirotto? Ma vattene va, me sto a sentì male
si se c’è da fa un concorso IFBB può andare
hai visto Roma Bologna? Hermoso ha fatto una signora partita, con aggressività in marcatura e qualità nel passaggio. Scambieresti un giocatore dalla qualità e dall’ esperienza di Hermoso con un Baschirotto qualunque?
si tratta di un giocatore di esperienza che, nonostante non da titolare, ha vinto titoli col Liverpool e quindi è abituato a lottare per grandi traguardi. Sono fiducioso, penso sia un buon acquisto
Le doti di questo ragazzo sono che è un giocatore bravo , duttile e che sta in panca senza mai lamentarsi, e vi assicuro, che giochera piu partite di quelle che immaginate , è uno tosto
Serviva e c’è. Bene.
Forza Roma
