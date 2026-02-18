ULTIME DA TRIGORIA – 4 a 0 nel test amichevole contro la Lodigiani, doppietta per El Aynaoui. Ancora out Dybala e Ferguson

La Roma prosegue la preparazione in vista dei prossimi impegni con una giornata di lavoro divisa tra campo e gestione mirata delle energie. L’allenamento odierno a Trigoria ha visto una parte della rosa impegnata in un test amichevole e un’altra concentrata su una seduta ordinaria, mentre diversi elementi chiave hanno proseguito con programmi personalizzati.

Nel test disputato contro l’Atletico Lodigiani è arrivato un netto 4-0 che ha fornito indicazioni positive soprattutto sul piano individuale. Protagonista assoluto Manu Koné,  tornato finalmente in gruppo e subito a segno, segnale incoraggiante dopo il recente stop. A impreziosire il risultato anche la doppietta di Neil El Aynaoui e il gol di Della Rocca, in una sgambata utile per mettere minuti nelle gambe e ritrovare ritmo partita.

Parallelamente, lo staff tecnico ha continuato a lavorare con grande cautela sulla gestione degli acciaccati. Paulo Dybala, Mario Hermoso, Matías Soulé, Wesley, Evan Ferguson e Stephan El Shaarawy hanno svolto lavoro personalizzato, con l’obiettivo di rientrare gradualmente senza forzare i tempi. Terapie specifiche invece per Artem Dovbyk, ancora alle prese con i suoi problemi fisici.

Seduta regolare, senza partita, per il resto del gruppo considerato al momento affidabile sul piano atletico: Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Zeki Çelik, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Niccolò Pisilli e Donyell Malen, tutti impegnati in un allenamento completo agli ordini di Gasperini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

  1. Infatti meglio nom forzare i tempi di hermoso , elsha, ferguson e dybala che sono fuori per acciacchi da più di un mese. Tanto non siamo nel momento decisivo della stagione . Tranquilli … l’ alone esoterico di Trigoria giganteggia.

