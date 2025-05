ULTIME DA TRIGORIA – Abbondanza per Ranieri in vista della Fiorentina: tutti a disposizione a parte Dybala

Archiviata la grande vittoria di San Siro contro l’Inter, la Roma ora ha nel mirino la sfida di domenica contro la Fiorentina, un vero e proprio scontro diretto decisivo nella corsa all’Europa che conta.

Dalle parti dell’infermeria arrivano finalmente segnali incoraggianti per il tecnico giallorosso. Victor Nelsson e Saud Abdulhamid, assenti nelle ultime settimane, sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Entrambi sembrano aver smaltito i rispettivi guai fisici e si candidano per una convocazione già contro la Viola. Resta invece ai box Paulo Dybala: l’argentino prosegue con il programma di recupero personalizzato e tornerà in campo direttamente nella prossima stagione.

Per la partita di domenica mister Ranieri scioglierà gli ultimi rebus di formazione solo in prossimità della sfida: la difesa a tre con Celik è una delle poche certezze, così come la presenza di Angelino, Soulè e Konè nell’undici titolare. Il grande dubbio è legato alla conferma della coppia Shomurodov-Dovbyk e alla presenza di Paredes: al momento Cristante parte nuovamente favorito sull’argentino.

La notizia migliore per Ranieri è senza dubbio l’ampia scelta a disposizione del tecnico: tolto Dybala, il mister ha a l‘intera rosa da poter ruotare. Un particolare non da poco considerando che la freschezza e la brillantezza fisica è considerata dal mister una delle armi vincenti di questo finale così entusiasmante di stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini