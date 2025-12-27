ULTIME DA TRIGORIA – Bailey ancora out. Contro il Genoa col dubbio Dybala falso nove

La Roma prosegue la preparazione in vista della sfida di lunedì sera contro il Genoa di Daniele De Rossi, valida per la diciassettesima giornata di Serie A e in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

Dalla seduta odierna arrivano segnali incoraggianti per Gian Piero Gasperini: così come già accaduto ieri, Artem Dovbyk e Mario Hermoso si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo e, salvo sorprese, saranno a disposizione del tecnico. Ancora lavoro personalizzato, invece, per Leon Bailey, che continua il suo percorso di recupero e sarà indisponibile per la gara contro i rossoblù.

Resta da capire con quale sistema di gioco mister Gasperini vorrà affrontare i liguri, specialmente in attacco: Dovbyk ha recuperato ma viene da uno stop abbastanza lungo e non è escluso che venga confermato Dybala come falso nove, con El Shaarawy (o Baldanzi) e Soulè alle sue spalle. Ferguson ha perso posizioni dopo la bocciatura pubblica del tecnico post Juve.

Domani alle 13:30 la conferenza del tecnico, dove difficilmente si avranno indicazioni chiare su chi giocherà titolare lunedì sera.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini