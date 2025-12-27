ULTIME DA TRIGORIA – Bailey ancora out. Contro il Genoa col dubbio Dybala falso nove

13
151

La Roma prosegue la preparazione in vista della sfida di lunedì sera contro il Genoa di Daniele De Rossi, valida per la diciassettesima giornata di Serie A e in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

Dalla seduta odierna arrivano segnali incoraggianti per Gian Piero Gasperini: così come già accaduto ieri, Artem Dovbyk e Mario Hermoso si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo e, salvo sorprese, saranno a disposizione del tecnico. Ancora lavoro personalizzato, invece, per Leon Bailey, che continua il suo percorso di recupero e sarà indisponibile per la gara contro i rossoblù.

Resta da capire con quale sistema di gioco mister Gasperini vorrà affrontare i liguri, specialmente in attacco: Dovbyk ha recuperato ma viene da uno stop abbastanza lungo e non è escluso che venga confermato Dybala come falso nove, con El Shaarawy (o Baldanzi) e Soulè alle sue spalle. Ferguson ha perso posizioni dopo la bocciatura pubblica del tecnico post Juve.

LEGGI ANCHE – Pellegrini ko, riecco Baldanzi falso nove: così Gasp pensa di ridisegnare l’attacco

Domani alle 13:30 la conferenza del tecnico, dove difficilmente si avranno indicazioni chiare su chi giocherà titolare lunedì sera.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

13 Commenti

  1. Ma Dybala e’ riuscito a fare piu’ sedute di allenamento complete? Fosse per me Bailey sarebbe gia’ su un aereo in direzione Birmingham.

    • Dybala falso nueve, ma Bailey “falso giocatore” mi sa tanto… tipo Pastore, Wjnaldum, Renato Sanches. In due di questi casi c’entra in qualche modo Monchi: sarà un caso?

  4. non ho la pretesa di saperne più di gasperini per carità, però dybala falso 9 ha sempre giocato male a parte contro il sassuolo, non capisco questa fissazione però c’è da fidarsi, forza roma sempreq

  5. Quando Massara ha preso Bailey subito ho scritto che era un’operazione scellerata ( che costa 8,5 milioni complessivi per solo un anno fonte calcio&finanza) e sono stato etichettato come ds, come uno che critica e basta. Adesso siamo già a capodanno e possiamo scrivere che ad oggi persino Renato Sanchez ha fatto meglio segnando almeno un gol. Massara ha fallito clamorosa non solo Bailey ma anche il terzino greco e a quanto sembra Fergusson. Gasperini non credo volesse giocare con Pellegrini e Dovbik…ad ora Massara sarebbe da prendersi le responsabilità…non puoi spendere 80 milioni e sbagliare in questo modo. Menomale che è stato preso dopo Gasperini altrimenti non azzeccava nemmeno l’allenatore.

    • chiedere conto a Massara mi sembra esagerato…
      che Bailey sia una scommessa in prestito sbagliata (al momento) è sotto gli occhi di tutti,
      ma ricordando le restrizioni di mercato…. ha portato Wesley el anoui Ziolkoski ghilardi e Ferguson e il greco in prestito, e non mi pare che siano tutte scelte sbagliate

    • Immagino tu cosa faresti, solo a Gennaio Haaland, Pedri e Mbappè a titolo definitivo spendendo solo 20 milioni (lordi) e presi direttamente senza nemmeno intermediari o altro, in 3 giorni tutti a Fiumicino.
      Ma scusami eh, se sei così figo come DS, ma perchè non mandi un CV a Trigoria?
      Una bella lettera di presentazione in cui copi e incolli questo commento e sotto ci scrivi “so mejo io”.
      Abbiamo risolto il problema raga, stamo a cavallo, tutti al Circo Massimo.

  6. Fino a che non arriveranno altre punte Gasperini continuerà imperterrito con Dybala o Baldanzi centravanti di manovra al limite dell’area senza tirare mai in porta. Confidiamo in gol da calcio d’angolo di uno tra Cristante, Mancini, Hermoso o gol da fuori di Soule’ se la Joya si degna di passargliela

  9. Con il falso 9 sol sconfitte, se non erro. Non solo allenatore e, lunge da me, sembrare esserlo ma con i nostri ‘falsi’ nove puoi solo dare palla, bassa, in profondità. Mai lanci lunghi e tenere palla

