ULTIME DA TRIGORIA – Celik e Ziolkowski fermati dall’influenza, a parte Hermoso e Bailey

La Roma ha ripreso oggi gli allenamenti a Trigoria con una seduta mattutina, proseguendo la preparazione in vista del ritorno in campo per la prima partita del 2026 sul campo dell’Atalanta.

Mario Hermoso ha svolto lavoro differenziato, mentre Çelik e Ziółkowski, influenzati, hanno seguito un programma personalizzato. Buone notizie invece per Soulé, che ha lavorato regolarmente in gruppo. Bailey ha proseguito il percorso di recupero previsto dal suo tabella, svolgendo lavoro personalizzato.

La squadra tornerà in campo domani, 1 gennaio, con una sessione pomeridiana. L’attenzione dello staff rimane concentrata sul recupero di tutti gli elementi e sulla gestione dei carichi in vista della sfida di sabato prossimo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini