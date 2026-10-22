ULTIME DA TRIGORIA | Cristante torna in gruppo: sarà a disposizione per Napoli – VIDEO

Buone notizie da Trigoria per Gian Piero Gasperini a due giorni dal big match contro il Napoli. Bryan Cristante è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e sarà quindi a disposizione per la sfida del Maradona.

Il centrocampista giallorosso ha preso parte alla seduta insieme ai compagni, anche se con un’evidente fasciatura all’altezza del ginocchio sinistro, segnale che il problema accusato nei giorni scorsi non è ancora del tutto alle spalle. Il recupero del numero 4 arriva comunque in un momento particolarmente delicato per la Roma, alle prese con diversi infortuni e con un calendario molto fitto tra campionato e Champions League. Gasperini potrà dunque tornare a contare su un elemento importante per aumentare le rotazioni in mezzo al campo.

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Durante la sessione, come mostrato anche dal video pubblicato dal club giallorosso, i giocatori si sono esercitati anche nel calcio-tennis, in un clima disteso tra risate e divertimento, prima di entrare nel vivo della preparazione alla trasferta di Napoli.

Redazione Giallorossi.net