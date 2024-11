ULTIME DA TRIGORIA – Out Dovbyk ed Hermoso, ok Pellegrini. Domani alle 12 Juric in conferenza stampa (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Dopo la vittoria di misura contro il Torino, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria per preparare la sfida di domenica prossima in casa dell’Hellas Verona.

Gruppo diviso tra chi è sceso in campo ieri dal primo minuto e chi è partito in panchina. Non si è visto in gruppo Artem Dovbyk, che oggi si è allenato a parte dopo l’attacco febbrile delle scorse ore che gli ha impedito di giocare contro il Toro. Problema muscolare anche per Hermoso, lo spagnolo non dovrebbe farcela per domenica: l’obiettivo è provare a recuperare per la gara di Europa League di giovedì prossimo.

Regolarmente in campo invece Lorenzo Pellegrini, che sembrava essere stato fermato da un pestone al piede: il capitano non ha problemi particolari e si è allenato con i compagni. Per la partita di Verona il mister potrebbe operare qualche cambio visti gli impegni così ravvicinati.

La Roma intanto ha reso noto che mister Juric parlerà in conferenza stampa domani alle ore 12. Qui sotto il video con alcune immagini dell’allenamento mattutino svolto oggi a Trigoria.

