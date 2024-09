ULTIME DA TRIGORIA – Dovbyk parzialmente in gruppo. Individuale per Pellegrini, Le Fee e Zalewski (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma continua a lavorare al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per preparare la partita contro il Genoa, valida per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30 a Marassi.

Buone notizie per mister De Rossi, il quale ha riaccolto in gruppo Dybala, Paredes e Soulé, tornati dal ritiro della nazionale argentina.

Si è allenato parzialmente con il resto della squadra Dovbyk, che ha svolto la prima parte in gruppo per poi svolgere un lavoro personalizzato come Ndicka, tornato oggi dalla nazionale. Seduta individuale per Le Fée, Pellegrini e Zalewski: il polacco è ancora in trattativa con il Galatasaray.

Partitella in famiglia vinta dalla squadra di Manu Konè. Con lui, tra gli altri, anche Abdulhamid, Saelemaekers, Hermoso, Shomurodov e Dybala.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

