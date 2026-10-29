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ULTIME DA TRIGORIA | Dybala ancora a parte, niente conferenza di Gasperini alla vigilia di Udinese-Roma

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Paulo Dybala continua a lavorare a parte. Nella seduta odierna a Trigoria, l’attaccante argentino ha svolto ancora lavoro personalizzato, senza tornare ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. Un nuovo aggiornamento che conferma le difficoltà della Joya nel completare il recupero dall’infortunio muscolare rimediato contro il Real Madrid.

La presenza di Dybala contro l’Udinese, sabato alle 18, è ormai da escludere salvo sorprese. Gasperini aveva già manifestato forti dubbi dopo la vittoria contro il Cagliari, spiegando come i tempi di recupero dell’argentino si siano allungati rispetto alle previsioni iniziali. Resta da capire se il giocatore potrà tornare a disposizione per la trasferta di Champions League contro il Manchester United del 3 novembre, mentre il Sassuolo, in programma il 7 novembre, rimane il possibile obiettivo indicato dal tecnico.

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Intanto arriva anche un’altra comunicazione da Trigoria: domani, venerdì 30 ottobre, non si terrà la consueta conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia della trasferta in Friuli. Il tecnico giallorosso non incontrerà dunque i giornalisti prima della partita di sabato, in un momento particolarmente intenso della stagione, con la Roma attesa anche dall’impegno europeo di Manchester.
Redazione Giallorossi.net

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