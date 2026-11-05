ULTIME DA TRIGORIA | Dybala e Koné ancora assenti: Mora verso la conferma, torna Ndicka – VIDEO

La Roma prova a voltare pagina dopo la delusione di Manchester. A due giorni dalla sfida contro il Sassuolo, in programma sabato alle 20:45 all’Olimpico, la squadra di Gian Piero Gasperini è tornata ad allenarsi a Trigoria. Il club giallorosso ha pubblicato sui propri canali social un video con alcuni momenti della seduta odierna, dai quali emergono indicazioni interessanti in vista della partita contro i neroverdi di Alberto Aquilani.

La notizia meno incoraggiante riguarda l’infermeria. Paulo Dybala e Manu Koné non compaiono nelle immagini dell’allenamento in gruppo, un segnale che rende sempre più difficile il loro recupero per sabato. L’argentino non sembra ancora pronto, mentre per il francese, ormai vicino al rientro, prevale la prudenza. Una loro eventuale convocazione resta comunque da valutare nelle prossime ore.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Gasperini sembra intenzionato a confermare Rodrigo Mora sulla trequarti accanto a Soulé, con Malen riferimento offensivo. Il portoghese dovrebbe dunque avere un’altra occasione dal primo minuto, dopo le buone prestazioni delle ultime settimane.

In difesa si va verso il ritorno di Ndicka al centro del reparto, mentre sulle fasce potrebbe rivedersi la coppia formata da Molina e Wesley. L’argentino è candidato a riprendersi una maglia da titolare anche alla luce dell’infortunio di Devyne Rensch, che ha riportato una lesione muscolare di lieve entità all’adduttore destro e resterà fermo per circa tre settimane. Da chiarire invece la situazione di Gollini, fermato da un problema alla schiena: il portiere resta in dubbio.

L’allenamento di giovedì ⚽️ #ASRoma https://t.co/56IOmX6dFg — AS Roma (@OfficialASRoma) November 5, 2026

L’obiettivo è chiaro: tornare immediatamente alla vittoria dopo la rimonta subita contro il Manchester United e chiudere nel migliore dei modi questa intensa fase della stagione. Poi arriverà una sosta particolarmente attesa, che consentirà a Gasperini di recuperare energie e, si spera, una parte importante degli infortunati. Prima, però, ci sono tre punti da conquistare contro il Sassuolo.

Giallorossi.net | A. Fiorini