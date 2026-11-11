DA TRIGORIA | Dybala si rivede in gruppo, ok anche Mancini. Ancora out Svilar: le ultime

La Roma torna al lavoro a Trigoria dopo i giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini e dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti. Paulo Dybala è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo, mentre arrivano buone notizie anche da Gianluca Mancini. Entrambi puntano alla trasferta contro il Parma, in programma sabato 21 novembre alle ore 18.

La ripresa degli allenamenti è avvenuta senza i tredici calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Gasperini può così sfruttare la sosta per lavorare soprattutto sul recupero degli infortunati, con l’obiettivo di ritrovare una rosa più completa alla ripresa del campionato. La novità più importante riguarda Dybala, che ha svolto una parte della seduta insieme ai compagni. L’argentino sta completando il percorso di recupero dopo la lesione al polpaccio che lo ha costretto a saltare le ultime partite. Il suo reinserimento sarà graduale, evitando di forzare i tempi e rischiare una ricaduta.

Indicazioni positive anche per Gianluca Mancini, alle prese nei giorni scorsi con un problema muscolare al flessore destro che lo aveva costretto a rinunciare alla convocazione in nazionale. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e il difensore dovrebbe essere regolarmente a disposizione alla ripresa. Se non ci saranno contrattempi, sia Dybala sia Mancini potranno tornare tra i convocati per Parma. Due recuperi preziosi per Gasperini, che spera di lasciarsi alle spalle almeno una parte dell’emergenza infortuni delle ultime settimane. Lavoro differenziato per Svilar e Gollini, che puntano a rientrare contro i ducali. Out anche Rensch.

La sosta arriva dunque nel momento giusto per ricostruire le rotazioni della squadra. Il prossimo obiettivo sarà aumentare progressivamente i carichi di lavoro di Dybala e verificare la piena tenuta fisica di Mancini, prima di dare il via libera definitivo al loro rientro in campo.

Redazione Giallorossi.net