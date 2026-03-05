ULTIME DA TRIGORIA – Dybala torna in gruppo, può farcela per Genoa-Roma

Arrivano segnali incoraggianti da Trigoria a tre giorni dalla sfida di campionato contro il Genoa. Nella seduta di oggi, giovedì 5 marzo, la novità più rilevante è il ritorno in gruppo di Paulo Dybala, che ha ripreso ad allenarsi con i compagni dopo aver svolto ieri una seduta personalizzata.

L’argentino è dunque tornato a lavorare insieme al resto della squadra, anche se le sue condizioni non sono ancora al massimo. Lo staff tecnico valuterà giorno dopo giorno la sua risposta agli allenamenti con la speranza di poterlo avere a disposizione per la trasferta di domenica alle 18 sul campo del Genoa.

Le prossime sedute saranno decisive per capire se il problema al ginocchio che lo ha rallentato nelle scorse settimane sarà definitivamente alle spalle. Gian Piero Gasperini incrocia le dita e spera di recuperarlo per la gara di Marassi, anche se la situazione verrà monitorata con attenzione fino all’ultimo.

Restano invece ancora indisponibili Matías Soulé e Mario Hermoso. I due non prenderanno parte alla partita contro i liguri e puntano a rientrare gradualmente in gruppo nel corso della prossima settimana. L’obiettivo è tornare tra i convocati per la trasferta di campionato contro il Como, anche se non è escluso che il rientro possa avvenire nella sfida di Europa League contro il Bologna, sfida di coppa che precederà proprio la gara contro i lombardi. Un calendario fitto che costringerà la Roma a gestire con attenzione recuperi e rotazioni.

