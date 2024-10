ULTIME DA TRIGORIA – El Shaarawy torna in gruppo, Pellegrini a parte. I tifosi parlano coi calciatori: “Svegliatevi o andiamo in B!” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Seduta di allenamento oggi a Trigoria, con Juric a guidare ancora la squadra. Tornato in gruppo El Shaarawy, mentre si è allenato a parte Pellegrini a causa di un pestone: il capitano non è in dubbio e domani svolgerà la rifinitura con i compagni.

La giornata di oggi è stata caratterizzata dai confronti tra i tifosi fuori dal centro sportivo e alcuni calciatori che uscivano dal Fulvio Bernardini. Il primo a fermarsi è stato Alexis Saelemaekers: “Io per il momento non posso aiutare (è fermo per infortunio, ndr), anche se cerco di aiutare la squadra dal punto di vista mentale”. “Che sta succedendo dentro?“, chiede un tifoso: “Niente, queste cose succedono in tutte le squadre – risponde l’esterno belga –. So che è difficile per voi ma dovete capire che anche per noi lo è. Noi proviamo a dare tutto in campo ma può capitare che non si riescano a ottenere i risultati. Tutti noi vogliamo dare il 100%“.

Successivamente è stato il turno di Matias Soulé: “Sappiamo che è una situazione difficile“, dice l’esterno. Il sostenitore incalza: “Lo sai dove stiamo? Stiamo andando in Serie B!“. “La colpa è nostra – risponde l’argentino -. I responsabili siamo noi”.

Poi è il turno di Gianluca Mancini: “Ritorneremo ragazzi. Noi diamo veramente tutto ogni partita, domenica è stato un disastro“. “Falli svegliare”, gridano i tifosi: “Ma anche io mi devo svegliare”, risponde il difensore. “Chiunque indossa questa maglia dà sempre il massimo, fidatevi di me”. “Te dai sempre il massimo”, replicano i tifosi: “No, tutti”, ribadisce Mancini. “Dentro Trigoria è una polveriera!“, urla qualcuno. Mancini rassicura: “Ti guardo negli occhi: il gruppo squadra e l’allenatore sono la stessa cosa, fidatevi di noi. Noi siamo concentrati sul campo e sappiamo di dover dare di più”.

