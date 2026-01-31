ULTIME DA TRIGORIA – Hermoso in gruppo, ok per l’Udinese. Out El Shaarawy, Dybala e Ferguson

0
11

Allenamento in corso a Trigoria a due giorni da Udinese-Roma, in programma lunedì 2 febbraio. La seduta odierna ha fornito indicazioni importanti sullo stato del gruppo giallorosso in vista della trasferta.

Hanno lavorato a parte Ferguson, Dobvyk, Dybala, El Shaarawy e Koné, che non si sono allenati con il resto della squadra. Diversa la situazione di Hermoso, che ha invece svolto regolarmente la seduta in gruppo, tornando a pieno regime con i compagni.

Il programma prevede per domani un allenamento pomeridiano, seduta di rifinitura in vista del match. Non è prevista la conferenza stampa pre gara di Gasperini, che non parlerà alla vigilia della sfida.

LEGGI ANCHE – Saelemaekers: “I fischi dell’Olimpico? Mi è dispiaciuto molto, alla Roma ho dato e ricevuto tantissimo”

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto
Articolo successivoCalciomercato Roma, Gasperini vuole anche Nkunku: summit di mercato con Friedkin

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome