ULTIME DA TRIGORIA – Hermoso in gruppo, ok per l’Udinese. Out El Shaarawy, Dybala e Ferguson

Allenamento in corso a Trigoria a due giorni da Udinese-Roma, in programma lunedì 2 febbraio. La seduta odierna ha fornito indicazioni importanti sullo stato del gruppo giallorosso in vista della trasferta.

Hanno lavorato a parte Ferguson, Dobvyk, Dybala, El Shaarawy e Koné, che non si sono allenati con il resto della squadra. Diversa la situazione di Hermoso, che ha invece svolto regolarmente la seduta in gruppo, tornando a pieno regime con i compagni.

Il programma prevede per domani un allenamento pomeridiano, seduta di rifinitura in vista del match. Non è prevista la conferenza stampa pre gara di Gasperini, che non parlerà alla vigilia della sfida.

Redazione GR.net