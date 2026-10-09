ULTIME DA TRIGORIA | In gruppo Castro, Soulè e Balerdi. Due dubbi in vista del Como

Ultimo allenamento pieno per la Roma prima della rifinitura di domani, alla vigilia della trasferta contro il Como, in programma domenica 11 ottobre alle 12:30 al Sinigaglia. Per Gian Piero Gasperini arrivano buone notizie soprattutto dal gruppo, ormai praticamente ricomposto dopo la lunga parentesi dedicata alle nazionali.

Dagli scatti pubblicati oggi dal club nella gallery dell’allenamento si nota infatti il ritorno regolare in gruppo di Santiago Castro, Matías Soulé e Leonardo Balerdi. I tre argentini erano rientrati nelle ultime ore a Trigoria dopo gli impegni con l’Albiceleste e ieri avevano svolto soltanto una seduta defaticante. Oggi, invece, hanno lavorato normalmente insieme ai compagni.

Gasperini può quindi riabbracciare praticamente tutta la rosa. L’unica assenza resta quella di Bryan Cristante, che anche oggi non era presente in campo e salterà sicuramente la gara contro i lariani. A centrocampo, al suo posto, prende sempre più quota Marten de Roon, favorito per partire dal primo minuto accanto a Manu Koné. Restano invece aperti alcuni ballottaggi. Sulla trequarti la corsa è tra Rodrigo Mora, Soulé e Lorenzo Pellegrini, con il portoghese che in questo momento appare leggermente avanti rispetto agli altri due. In difesa, invece, Ndicka sembra favorito su Balerdi, anche in virtù del fatto che l’ivoriano ha potuto lavorare con maggiore continuità a Trigoria durante la settimana.

Da segnalare anche la presenza a bordocampo del CEO giallorosso John Galantic, che ha assistito alla seduta. Domani la rifinitura e poi le ultime decisioni di Gasperini prima della partenza per Como, con una Roma finalmente quasi al completo e pronta a ripartire dopo la maxi sosta.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini