ULTIME DA TRIGORIA – In gruppo Salah e Gourna-Douath, possibile esordio a Venezia. Domani Ranieri in conferenza stampa (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria all’indomani del ko subito a Milano in Coppa Italia: in campo tutti i calciatori che non hanno giocato titolari, per gli altri lavoro di scarico.

La squadra ha cominciato a lavorare alla partita di domenica prossima in programma sul campo del Venezia alle 12:30: Ranieri pensa diverse novità rispetto alla formazione vista ieri a San Siro. Possibile esordio per Salah-Eddine e Gourna-Douath, entrambi regolarmente in gruppo quest’oggi. Questo il video pubblicato dal canale X della Roma con alcune immagini dell’allenamento odierno: spicca il gran gol di Saud in partitella.

Domani intanto è già tempo di conferenza stampa per mister Claudio Ranieri: il tecnico parlerà a Trigoria a due giorni dalla partita di campionato contro la squadra di Eusebio Di Francesco, a caccia di punti salvezza. L’appuntamento per sentire le parole del tecnico è fissato per venerdì 7 febbraio alle ore 13.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini