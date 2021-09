ULTIME DA TRIGORIA – Karsdorp, Vina, Mkhitaryan e Veretout lavorano a parte: out contro lo Zorya, spazio al turn-over

AS ROMA NEWS – La Roma è già in campo a Trigoria per effettuare la seduta di rifinitura prima della partenza per l’Ucraina.

Domani infatti i giallorossi giocheranno il secondo match del girone di Conference League contro lo Zorya. Da segnalare come sia Karsdorp che Vina non siano in gruppo.

I due terzini titolari oggi effettuano solo lavoro differenziato. Anche Mkhitaryan e Veretout si allenano a parte: per tutti e quattro non si segnalano particolari problemi, ma domani sera dovrebbero non essere in campo contro la modesta formazione ucraina.

Spazio dunque a un largo turn-over: Reynolds e Calafiori si candidano per giocare sulle fasce, mentre Smalling e Kumbulla potrebbero agire al centro della difesa. Diawara è sicuro di una maglia a centrocampo, mentre in attacco Carles Perez, El Shaarawy e Shomurodov avranno una nuova chance.

Da segnalare infine la presenza in campo di Leonardo Spinazzola: il terzino ha lavorato individualmente e punta a tornare in gruppo per novembre.

Redazione Giallorossi.net