ULTIME DA TRIGORIA – Konè torna in gruppo, Vaz in permesso

Pomeriggio di lavoro a Trigoria, dove la Roma ha proseguito la preparazione tra buone notizie e conferme attese sul fronte infermeria.

La novità principale riguarda Manu Koné, che è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Un rientro importante per Gasperini, che recupera così una pedina chiave in mezzo al campo in vista della sfida contro la Fiorentina di lunedì prossimo.

Allenamento differenziato invece per Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, entrambi ancora alle prese con programmi personalizzati e quindi non a pieno regime con i compagni. Le loro condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno dallo staff medico, con l’obiettivo di riaverli disponibili nel più breve tempo possibile.

Capitolo a parte per Robinio Vaz, che ha usufruito di un permesso autorizzato e non ha preso parte alla seduta odierna. Il calciatore è atteso regolarmente a Trigoria già dalla sessione di domani.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini