ULTIME DA TRIGORIA – La seduta a due giorni dal derby: Malen scalda i motori, ok Dovbyk

Buone notizie da Trigoria a due giorni dal derby tra Roma e Lazio, in programma domenica 17 maggio alle ore 12 allo stadio Olimpico. Gasperini si ritrova infatti con “problemi” di abbondanza, una situazione quasi inedita negli ultimi mesi della stagione giallorossa.

Anche oggi Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo e viaggiano verso la convocazione per la stracittadina. Due recuperi preziosi che aumentano le opzioni a disposizione del tecnico proprio nel momento più delicato della corsa europea.

A questo punto gli unici indisponibili restano Brian Zaragoza ed Evan Ferguson. Per entrambi, salvo sorprese, la stagione in giallorosso sembra ormai terminata. Lo spagnolo conserva ancora una piccola possibilità di recuperare per l’ultima gara contro il Verona, ma appare difficile immaginare un suo impiego, soprattutto considerando il poco spazio avuto nelle ultime settimane e una parentesi romana fin qui decisamente poco fortunata.

Sul fronte formazione, Gasperini sembra orientato a confermare quasi in blocco l’undici visto contro il Parma. L’unico vero dubbio riguarda la trequarti, dove resta aperto il ballottaggio tra Soulé e Pisilli per una maglia dal primo minuto. Nessun dubbio invece davanti: Paulo Dybala e Malen vanno verso la conferma come tandem d’attacco, pronti a guidare la Roma in una sfida che può indirizzare in maniera pesante il finale di stagione. L’olandese, in forma strepitosa, punta a lasciare il segno nel suo primo derby in giallorosso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini