ULTIME DA TRIGORIA – Lavoro individuale per Vina, resta in dubbio per Roma-Udinese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Matias Vina resta in dubbio per la partita di dopodomani sera contro l’Udinese all’Olimpico, fischio d’inizio pere 20:45.

Il terzino infatti ha continuato ad allenarsi individualmente alla ripresa degli allenamenti questa mattina a Trigoria, e sarà dunque decisiva la rifinitura di domani per sciogliere le incertezze sulla sua presenza domani sera.

Per il resto la squadra ha lavorato sulla parte atletica per poi dedicarsi alla tattica. Contro i friulani dovrebbe tornare titolare Smalling, mentre in attacco Mkhitaryan è di nuovo favorito su El Shaarawy.

Redazione Giallorossi.net