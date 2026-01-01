ULTIME DA TRIGORIA – L’influenza ora colpisce Pisilli e Bailey. Ok Hermoso e Soulè

Primo giorno del 2026 con la Roma in campo a Trigoria: la squadra sta preparando la trasferta di Bergamo, con la sfida contro l’Atalanta ormai a soli due giorni di distanza.
Nella seduta odierna si registra una nuova ondata di calciatori bloccati dall’influenza: Niccolò Pisilli e Leon Bailey, oltre a Pellegrini (comunque out per l’infortunio muscolare), non si sono allenati a causa della febbre. Il virus dunque continua a mietere vittime nello spogliatoio romanista.
E’ tornato ad allenarsi in gruppo Mario Hermoso, che dunque dovrebbe giocare titolare sabato sera contro la Dea. Nessun problema per Soulè, anche oggi regolarmente in campo.
Giallorossi.net – A. F.
Influenza selettiva. Quest’anno è terribile.
pisilli non serve a nulla un giocatore che potrebbe lasciare spazio ad un nuovo ingresso . insieme a Bailey e dobic avviati all’uscita .peccato per il giamaicano che era forte davvero ma chiaramente troppo leggero e fragile , già abbiamo Dybala e sarebbe un inutile doppione ..
“dobic” la penna per scrivere partiture musicali aventi solamente la nota di DO…
Bailey è cagionevole…mamma mia che pacco che ci hanno rifilato…DRD
ma Bailey di cosa non soffre.. ne ha sempre una
Bailey e’ in tutte le possibilità d’infortunio … !
È malato cronico porca miseria!
FORZA ROMA
sembrava impossibile prendere un pacco peggiore di Renato sanches
Confermo, via Pisilli, Dovbyk e Bailey. Terrei invece Baldanzi che puo’ far sempre comodo in panchina e che è anche forte. Peccato sia troppo piccolo e leggero.
