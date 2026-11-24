Ultima rifinitura a Trigoria per la Roma prima della partenza alla volta di Parigi, dove domani sera i giallorossi affronteranno il PSG in Champions League. La seduta odierna è stata aperta alla stampa per i primi quindici minuti, durante i quali sono arrivate indicazioni importanti sulle condizioni della squadra di Gian Piero Gasperini.

La buona notizia riguarda Leonardo Balerdi, regolarmente in gruppo nonostante i problemi fisici accusati durante la vittoria sul campo del Parma. Il difensore argentino sembra dunque aver smaltito i fastidi e dovrebbe essere a disposizione per la sfida del Parco dei Principi. Per il resto, Gasperini ha potuto lavorare con praticamente tutta la rosa: gli unici assenti nella parte di allenamento aperta ai giornalisti sono stati Devyne Rensch e Lorenzo Pellegrini.

Regolarmente in campo anche Paulo Dybala, che si candida a una maglia da titolare contro i francesi. La Joya è infatti attesa questa sera in conferenza stampa insieme a Gasperini, un’ulteriore indicazione che potrebbe rafforzare l’ipotesi di un suo impiego dal primo minuto nella super sfida contro la squadra di Luis Enrique.

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La squadra partirà per Parigi nel pomeriggio, subito dopo la rifinitura. Alle ore 19:45, direttamente dal Parco dei Principi, Gasperini e Dybala incontreranno i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia. Un appuntamento importante anche per conoscere le ultime indicazioni del tecnico sulle possibili scelte di formazione in vista della sfida contro il Paris Saint-Germain.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini