ULTIME DA TRIGORIA – Ottimismo per Smalling, ok Zaniolo. Ancora out El Shaarawy e Perez

AS ROMA NEWS – Buone notizie filtrano da Trigoria sul fronte Smalling. Il difensore inglese non sembra aver accusato problemi particolari dopo Roma-Spezia e non effettuerà ulteriori controlli.

Le sensazioni sono dunque positive in vista di Atalanta-Roma: il calciatore dovrebbe essere regolarmente in campo con Ibanez e Mancini, che rientra dalla squalifica. Ok anche Nicolò Zaniolo, che si allena a Trigoria e che sarà a disposizione di Mou per la gara di sabato.

Niente da fare invece per El Shaarawy e Carles Perez: i due continuano a svolgere allenamento differenziato e non sembrano essere in grado di recuperare per la partita di Bergamo.

Anche a parte anche Pellegrini e Spinazzola: il primo rientrerà a gennaio, per il secondo invece i tempi di recupero saranno più lunghi di quanto prospettato dai giornali.

Giallorossi.net – A. Fiorini